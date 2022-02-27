منصة “ريد إت” تكشف عن ميزة جديدة.. تعرف عليها

كشفت منصة التواصل الاجتماعي “ريد إت” عن أول تحديث لمنصتها منذ أكثر من عامين، حيث أعلنت عن إضافة خاصية جديدة لتسهيل وصول المستخدمين إلى المحتوى.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المعني بموضوعات التكنولوجيا إلى أن الخاصية الجديدة التي أضافتها “ريد إت” هي “ديسكفر”.

يذكر أن مستخدمي “ريد إت” يعثرون على المجموعات الجديدة التي تسمى “صب ريد إت” للانضمام إليها من خلال البحث على المنصة أو تصفح الموضوعات الشائعة أو العثور على ارتباط تشعبي في أحد التعليقات.

ولكن مع وجود أكثر من 100 ألف مجموعة نشطة على منصة ريد إت، يوجد الكثير من المجموعات الفرعية التي لا يعرف عنها المستخدمون شيئا.

وتعرض الأداة الجديدة “ديسكفر” محتوى ريد إت الذي قد يحبه المستخدمون جزئيا، على أساس نشاطهم على المنصة. على سبيل المثال إذا كان أحد مستخدمي ريد إت يقرأ كثيرا موضوعات كرة القدم والبيسبول، فإنهم سيرون الكثير من المحتوى الرياضي على صفحة “ديسكفر”. وإذا كان مستخدم ريد إت جديداـ فإنه سيرى المحتوى مرتبا على أساس مدى شعبية الموضوعات حاليا على المنصة. وتعرض المنصة المجموعات الموجودة باستخدام الصور والفيديوهات.

ويعكس تطوير خدمة “ديسكفر” محاولات ريد إت عرض مدى التنوع في محتوى المنصة. ومثل تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، فإن ريد إت يطرح أدواته الجديدة مثل البث الصوتي المباشر أو الفيديوهات القصيرة.

في الوقت نفسه فإن مساعدة المستخدمين في العثور على مجموعات جديدة يمكن أن يدفعهم إلى قضاء وقت أطول على المنصة لمناقشة موضوعاتهم المفضلة.