الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
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منصة شحن لاسلكي جديدة من سامسونغ لجهاز Galaxy S23

منذ 5 دقائق
منصة شحن لاسلكي

منصة شحن لاسلكي

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أقادت تقارير تقنية حديثة، بأن شركة سامسونغ تعمل على تطوير ملحق شحن لاسلكي، إذ يتوقع أن يكون قادرًا على إعادة شحن أجهزة متعددة في وقت واحد، بما في ذلك هواتف ”غالاكسي“ والساعات الذكية.

ويمكن لما يسمى ”Wireless Charger Hub“ إعادة شحن الأجهزة لاسلكيًّا وغير ذلك، بحسب تقرير نشره موقع ”galaxyclub“ المتخصص في أخبار الشركة الكورية الجنوبية.

ويمكن أن يكون ”Wireless Charger Hub“ الخليفة المرتقب للشاحن اللاسلكي ”Trio Samsung“ الذي تم إصداره مرة أخرى في عام 2020، إلى جانب عدد من الأجهزة الأخرى من ”سامسونغ“.

علاوة على ذلك، قد يتم إصدار هذا الملحق القادم في الوقت ذاته تقريبًا مع تشكيلة ”Galaxy S23“ في أوائل العام المقبل.

ولا تزال مواصفات ”Wireless Charger Hub“ وتفاصيل الأسعار غير معروفة، لكن التخمينات تقول، إن سعر الجهاز قد يكلف تقريبًا نفس تكلفة ”Wireless Charger Trio“، الذي ظهر للمرة الأولى في 2020 مقابل 99 دولارًا.

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