منصة عملات مشفرة تعلن إفلاسها مخلفة 100 ألف دائن!!

أطاح شتاء الكريبتو الذي تتعرض أسواق العملات الرقمية بالعديد من المنصات والشركات الناشئة المستثمرة في الأصول الرقمية، وكان آخرها منصة العملات المشفرة Voyager Digital.

ووفقاً لموقع فوربس، فقد تقدمت المنصة بطلب للإفلاس لمحكمة في نيويورك، بعد أسبوع من تعليقها عمليات السحب والتداول، وعدم تلقيها مدفوعات مستحقة لقروض تتجاوز قيمتها 650 مليون دولار.

وتمتلك الشركة 1.3 مليار دولار من أصول التشفير على المنصة، وأكثر من 350 مليون دولار من النقد المُحتفظ به في حساب للعملاء في بنك متروبوليتان التجاري.

وأشار الرئيس التنفيذي، ستيفن إيرليش، إلى أن التقلبات المطولة في أسواق العملات المشفرة على مدار الأشهر القليلة الماضية، وتخلف شركة Three Arrows Capital عن سداد مستحقات تتجاوز 650 مليون دولار، يتطلب اتخاذ إجراءات مدروسة وحاسمة الآن.

وقدرت الشركة – ومقرها نيوجيرسي – في ملف الإفلاس أن لديها أكثر من 100 ألف دائن، وبحسب الطلب المقدم، فإن أصولها تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار، وفي المقابل تتراوح قيمة التزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار.

كانت Voyager قد أصدرت الأسبوع الماضي إشعارًا بتخلف صندوق التحوط المشفر ومقره سنغافورة، Three Arrows Capital (3AC) عن سداد مدفوعات مطلوبة على قرض بقيمة 15250 بيتكوين (نحو 324 مليون دولار)، بالإضافة إلى مدفوعات على قرض بقيمة 350 مليون دولار من عملة USDC الرقمية.

أكبر المتضررين من الإفلاس

أفادت رويترز الأسبوع الماضي نقلاً عن شخص مطلع على الأمر أن شركة Three Arrows هي واحدة من أكبر المستثمرين الذين تضرروا من عمليات البيع الحاد في أسواق العملات المشفرة وتتم تصفيتها.

وأكدت الشركة أن لديها أكثر من 110 ملايين دولار نقدًا وأصولًا مشفرة مملوكة في متناول اليد، وهي تعتزم دفع رواتب الموظفين بالطريقة المعتادة ومواصلة برامج عملاء معينة دون انقطاع.

ويمكن إرجاع العديد من المشكلات الأخيرة في صناعة العملات الرقمية إلى انهيار عملة TerraUSD في مايو/ أيار، والتي شهدت فقدان استقرارها متراجعة عن دولار واحد.