منصة “Crypto” للعملات الرقمية تفوز بالرعاية الرسمية لمونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن منصة العملات الرقمية Crypto.com سيكون الراعي الرسمي لكأس العالم المقبلة في قطر، وفقاً لما أكده موقع “كوين تليغراف”.

وقال الاتحاد إن العلامة التجارية لـ Crypto.com ستظهر داخل الملاعب وخارجها لكأس العالم FIFA قطر 2022 المقرر أن تبدأ في نوفمبر.

حيث 7ستوفر بورصة العملات المشفرة فرصًا لمستخدميها لحضور المباريات والفوز بالسلع الرسمية كجزء من الرعاية.

ووفقًا لكاي ماداتي ، كبير المسؤولين التجاريين في FIFA ، فإن الصفقة ستساعد في تنمية الألعاب “على نطاق عالمي”، مستشهدة بشراكات Crypto.com مع كيانات أخرى حول العالم.

في نوفمبر، وقعت البورصة صفقة لإعادة تسمية مكان الرياضة والترفيه Staples Center ومقره لوس أنجلوس إلى Crypto.com Arena لمدة 20 عامًا. دخلت Crypto.com أيضًا في شراكة مع الدوري الأسترالي لكرة القدم في صفقة بقيمة 25 مليون دولار ، ووقعت اتفاقية رعاية بقيمة 100 مليون دولار مع Formula 1 ووقعت اتفاقية رعاية لمدة 10 سنوات بقيمة 175 مليون دولار مع بطولة Ultimate Fighting Championship.

على الرغم من أن تداول العملات المشفرة بما في ذلك Bitcoin (BTC) كان غير قانوني إلى حد كبير في قطر منذ أن أعلن البنك المركزي في البلاد حظرًا في عام 2018 – وأعيد تأكيده في يناير 2020 من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال – لكن من المحتمل أن يصل Crypto.com إلى جمهور دولي أكبر نظرًا اشعبية كرة القدم على المسرح العالمي.

وأفاد الفيفا أن أكثر من 3.5 مليار شخص شاهدوا نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأكثر من مليار تابعوا المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.