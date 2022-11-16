الخميس 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منها تسجيل المكالمات.. ميزات جديدة في تروكولر

منذ 42 دقيقة
تطبيق تروكولر

تطبيق تروكولر

A A A
طباعة المقال

كثير من مستخدمي الهواتف الذكية بسستخدمون تطبيق تروكولر Truecaller، لمعرفة هوية المتصل المجهول الذي لا يوجد في قائمة الأسماء بهاتفك الأندرويد، ولكن فيما يبدو حصل التطبيق على ميزات جديدة رائعة.

أنجز القائمون على التطبيق مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة في الإصدار الجديد من Truecaller وتلك التحسينات تخص جهات الاتصال الخاصة بك، وهي كالتالي:-

يمكن للمستخدم ملاحظة احتواء التطبيق المطور على قسمين جديدين تُمكنان العميل من التفرقة بسهولة بين المكالمات والرسائل في الهاتف، وهذه أولى ميزات التطبيق بعد تطويره.

هناك ميزة آخرى ايضًا مبهرة وهي إمكانية تفعيل “معرف المتصل بالفيديو” وتسمح لك تلك الميزة بتعيين مقطع فيديو قصيرة كصورة ذاتية ليتم ظهورها بشكل تلقائي عند الاتصال بك.

ويستطيع المستخدم إنشاء هذا المقطع من القوالب الجاهزة، ويرى البعض أن تلك الميزة من أفضل التحسينات الجديدة.

أما عن الميزة الأكثر أهمية والتي انتظرها الملايين من عند المستخدمين تطبيق Truecaller، وهي إمكانية تسجيل المكالمات بدون رسوم، وإذا ما كانت تلك الميزة متوافقة مع قوانين البلد الذي تعيش فيه، سوف تكون متاحة على الفور.

وعليك ملاحظة أن تلك الميزة لن تظهر بشكل تلقائي أو افتراضي مع جميع المكالمات، بل لابد عليك أن تنشط تلك الميزة بطريقة يدوية ومنح التطبيق مجموعة من الأذونات من أجل الاستفادة بالميزة المجانية.

بعد النجاح في تسجيل بعض المكالمات التي تريد تسجيلها، إذا كيف تستمع إلى التسجيلات المحفوظة في هاتفك؟

عليك الانتقال بشكل مباشر إلى سجل المكالمات والنقر على أيقونة “تشغيل” في ملف المكالمات المسجلة. هناك ميزات آخرى وتحسينات خاصة وسلسة من الإضافات الجديدة يمكن فقط للعملاء أصحاب الحسابات المميزة الاستفادة منها، وأبرزها: “إعلان المكالمات وإجراء المكالمات الخفية”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شركة أمازون
    بعد ميتا وتويتر.. موجة تسريح الموظفين تطال أمازون
    شركة Garmin
    شركة عارمن "Garmin" تطلق ساعة ذكية مخصصة للأطفال
    شعار شركة فيفو "vivo"
    شركة "فيفو" تؤكد على دعم سلسلة vivo X90 بمستشعر Sony IMX758

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان التركي نور الدين أوتشار
    تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
    كريستيانو رونالدو
    مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون
    انفجار في تركيا
    بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول