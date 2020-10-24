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منها ديزني وأمازون … “بلاي ستيشن 5 ” مزودة بأهم تطبيقات العالم

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 2:25 مساءً
بلاي ستيشن 5

بلاي ستيشن 5 تأتي مع العديد من تطبيقات البث الشهيرة

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لا زالت شركة سوني تثير المفاجآت لمستخدمي “بلاس ستيشن” الجيل الخامس، والتي تأخذ رواجا كبيرا حتى قبل طرحها في الأسواق وذلك بسبب الميزات التي أضافتها الشركة العملاقة.

ومن القدرات التي تتمتع بها منصة “بلاي ستيشن” الجديدة، عرض الألعاب بدقة “8K” بمعدل 120 إطارا في الثانية. وكذلك ذاكرة وصول عشوائية سعة 16 غيغابايت، بالإضافة إلى قرص تخزين SSD سعة 825 غيغابايت.

وأكدت شركة سوني في تدوينة جديدة أن العديد من تطبيقات البث الشهيرة، ومن ضمنها سبوتيفاي ونيتفليكس ويوتيوب و (Apple TV Plus) و (Amazon Prime Video) و (Disney Plus) و (Hulu) و و (Peacock) و (Twitch)، ستكون متاحة عند إطلاق (PS5) في 12 نوفمبر.

ويعني ذلك أنه في حال كنت تخطط لاستخدام منصة (PS5) لأكثر من مجرد ممارسة الألعاب – سواء كان ذلك لبث الأفلام من نيتفليكس أو تشغيل الموسيقى من سبوتيفاي – فإن منصة الجيل التالي من سوني تدعم تطبيقات البث الشعبية عند الإطلاق.

وتغيب (HBO Max) – المملوكة لشركة (Warner Media) – عن القائمة، وتخوض (HBO Max) حاليًا نزاعات تعاقدية مع أمازون و (Roku) حول تضمين تطبيق البث الجديد عبر المنصات.كما تغيب عن القائمة خدمة التلفاز المدفوع (Sling)، وكانت شركة سوني قد أغلقت في العام الماضي خدمة (PlayStation Vue) المنافسة لخدمة التلفاز المدفوع (Sling).

وستكون خدمة البث المباشر للأنيمي (Crunchyroll)، المملوكة للشركة الأم المالكة لخدمة (HBO Max)، متاحة عند الإطلاق.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت شركة سوني أن الأزرار الأربعة التي لم يتم تمييزها سابقًا والموجودة ضمن جهاز (PS5 Media Remote) ستكون بمثابة أزرار تشغيل خاصة لتطبيقات البث سبوتيفاي ويوتيوب ونيتفليكس و (Disney Plus).

وسيتم إطلاق جهاز التحكم عن بُعد مع منصة (PS5) في 12 نوفمبر للتنقل والتحكم بسهولة في تجربة الترفيه عبر (PS5)، لكنه غير مضمن مع المنصة، ويتاح للشراء بشكل منفصل بسعر 30 دولار.

ويتيح جهاز التحكم عن بُعد للمستخدمين أيضًا ضبط مستوى الصوت وإعدادات التشغيل عبر أجهزة التلفاز المتوافقة.

ومع وصول منصة الجيل التالي في غضون أسابيع قليلة فقط، تُظهر سوني أن منصتها القادمة هي أكثر بكثير من مجرد منصة لتشغيل ألعاب الفيديو.

ويعطي تضمين أربعة أزرار تشغيل خاصة ببعض تطبيقات البث المباشر الأكثر شيوعًا – وواجهة النظام التي تم الكشف عنها حديثًا المتضمنة شاشة رئيسية منفصلة لتطبيقات الترفيه – لمحة أفضل عن كيفية تمكن مالكي (PS5) من استخدام المنصة في يوم الإطلاق.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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