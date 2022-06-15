منها سلطنة عُمان.. منصة ريفولوت الرقمية تطلق خدماتها في 5 بلدان جديدة

قالت منصة ريفولوت للخدمات المصرفية الرقمية إنها ستطلق نسخة مبسطة من تطبيقها في سلطنة عمان وسريلانكا وتشيلي والإكوادور وأذربيجان، مما يسمح للعملاء بتحويل الأموال إلى أكثر من 50 دولة باستخدام أكثر من 30 عملة.

وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا إنه لن تكون هناك رسوم على العملاء الذين يجرون تحويلات إلى عملاء آخرين على المنصة في البلدان الخمسة الجديدة، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة واحد بالمئة على التحويلات إلى حسابات خارج ريفولوت، بحد أدنى دولار واحد.

كانت ريفولوت، التي وسعت نطاق منتجاتها لتشمل خدمات المدفوعات وتداول العملات المشفرة وحسابات التوفير وتداول الأسهم منذ إطلاقها في بريطانيا في عام 2015، إنها تريد إنشاء “تطبيق فائق” مالي عالمي.

وذكرت المنصة، التي لديها أكثر من 18 مليون عميل و 500000 شركة يستخدمون منتجاتها، إنها تهدف إلى العمل في ما يصل إلى 90 دولة بحلول نهاية عام 2022.

يشار إلى أن ريفولوت عبارة عن شركة تكنولوجيا مالية تقدم خدمات بنكية، يقع مقر الشركة في لندن، المملكة المتحدة، وقد أسسها نيكولاي سترونوسكي وفلاد يتسنكو عام 2015.

تقدم الشركة حسابات توفر صرف العملات، وبطاقات الائتمان، وبطاقات افتراضية، وأبل باي، وتجارة أسهم من دون عمولة، وتجارة بالعملات الرقمية والسلع وخدمات أخرى.

توسعت ريفولت إلى أسواق جديدة منها اليابان، ووسعت طاقمها العامل من 1500 إلى 5000. في عام 2020، بلغت الشركة الربح، وأصبحت قيمتها 4.2 جنيه إسترليني لتصبح أكبر شركات التقانة المالية من حيث القيمة السوقية.

في يناير 2021، تقدمت الشركة لرخصة مصرفية من المملكة المتحدة، ثم جرت دور تمويل بقيمة 800 مليون دولار في يناير 2021، وزادت قيمة الشركة إلى 33 مليار دولار، وهو ما جعلها أكبر شركة تقنية صاعدة من حيث القيمة السوقية في تاريخ المملكة المتحدة.

تقدم ريفولت خدمات بنكية تشمل حسابات مصرفية للجنيه الإسترليني واليورو، وبطاقات الائتمان وصرف العملات من دون رسوم، وتجارة الأسهم، وتجارة العملات الرقمية، والمدفوعات من نظير إلى نظير.

يدعم تطبيق ريفولت على الجوال أيضًا استهلاك والسحب من الصرّافات الآلية بمئة وعشرين عملة، وإرسال 29 عملة مباشرة من التطبيق.

تتعرض المدفوعات في أيام نهاية الأسبوع إلى رسوم بقيمة تتراوح بين 0.5% و2%، للحماية من تقلبات أسعار الصرف.

تقدم ريفولت أيضًا لزبائنها الوصول إلى عملات رقمية مثل بتكوين وإثيريوم ولايتكوين، إذ يمكن شراؤها بأكثر من 25 عملة حكومية.

تُدفع لذلك رسوم بقيمة 1.5%، للبيع أو الشراء، لا يمكن إيداع العملات الرقمية أو استهلاكها، ولكن يمكن تحويلها إلى عملات حكومية في داخل ريفولت.