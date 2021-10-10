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من أعجب الصور.. ظاهرة كونية لا تتكرر إلا مرة في ملايين السنين!!

10 - أكتوبر - 2021
تلسكوب هابل الفضائي

تلسكوب هابل الفضائي

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عرضت وكالة ناسا مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمجرتين تم التقاطهما بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ، ويبدو أنهما متشابكان مع بعضهما البعض.

وفي اللقطة المعروضة، يمكن رؤية المجرتين المرصعتين بالنجوم وهما تقومان برقصة “دقيقة”.

وقد تم تسمية المجرات بشكل منفصلـ وتسمى المجرات السفلية NGC 5953 التي تبدو أنها تجذب المجرة في أعلى اليمين المسماة NGC 5954 ، والتي يبدو أنها تمد ذراعًا حلزونيًا واحدًا إلى الأسفل.

ووفق علماء الفلك فإن اندماج المجرات يمكن أن يدمر إحداها أحيانا، بينما يحتمل أيضا أن يشكلا مجرة جديدة أكبر حجما.

وذكر العلماء العاملين على “هابل” أن الصورة الملتقطة تعد مثالا جيدا على “التفاعل المجري”، مشيرين إلى أن ظاهرة الاندماج حدثت بفعل الجاذبية الهائلة للمجرتين، وأن مثل هذا الالتحام يحدث مرة كل ملايين السنين.

ووفق ما ذكر موقع “ديجيتال تريندز” فإن علماء الفلك يعتقدون أن التصادم بين المجرات الحلزونية يؤدي إلى تكوين نوع آخر من المجرات المعروفة باسم “الإهليلجية”.

 

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