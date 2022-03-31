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من أكثر مقاطع “الفيديو” تداولاً.. ظاهرة نادرة جداً بولاية كانساس الأمريكية!

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 31 - مارس - 2022 7:51 مساءً
ظاهرة البرق الصاعد

ظاهرة البرق الصاعد

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في الولايات المتحدة التقطه مواطن أمريكي لظاهرة نادرة جداً اسمها (البرق الصاعد).

ويظهر في المقطع الذي تم تصويره في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، كيف أن البرق ينفجر صعوداً للأعلى بدلاً من النزول للأسفل.

وقد تم اكتشاف ظاهرة البرق الصاعد أو كما تسمى علمياً البرق المعكوس للمرة الأولى عام 1990.

ومنذ 30 عاما لم يتمكن العلماء من تفسير تلك الظاهرة إلى أن قام فريق من الباحثين بقيادة الفيزيائي تورستن نيوبيرت من الجامعة التقنية في الدانمارك (Technical University of Denmark) بحل ذلك اللغز، وفقا للتقرير المنشور على موقع “ساينس ألرت” (Science Alert).

ويرجح الباحثون أن النفاثات الزرقاء تبدأ عندما تلتقي قمة سحابة موجبة الشحنة بطبقة هوائية علوية سالبة الشحنة عند حدودها. الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل قناة موصلة غير مرئية للهواء المُؤَيَّن الذي ينتقل خلاله البرق.

وفي 26 فبراير/شباط 2019، سجل مرصد تفاعلات الغلاف الجوي والفضاء (ASIM) ومضات 5 زرقاء، يبلغ طول كل منها حوالي 10 ميكروثانية، في الجزء العلوي من سحابة عاصفة قريبة من جزيرة ناورو في المحيط الهادئ.

وقد أنتجت إحدى هذه الومضات نفاثا أزرق وصل إلى طبقة الستراتوبوز (Stratopause) ما بين الستراتوسفير (stratosphere) والأيونوسفير (Ionosphere). وقد كان ذلك على ارتفاع يقارب 50 إلى 55 كيلومترا على شكل شرارات متفرعة متلوية تنطلق من مصادر الجهد العالي، وفق تفاعل متسلسل لجزيئات الهواء المؤينة.

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