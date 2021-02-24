من أين يستمد "الكوكب الأحمر" لونه المثير للحيرة؟

لا يزال النظام الشمسي عامة كوكب المريخ خصوصاً يشغلان العلماء بسبب تحديات عديدة تحول دون تحقيق الكثير من الاكتشافات. وفي هذا السياق، يتساءل البعض عن سبب تسمية كوكب المريخ بالكوكب الأحمر.

وعلى الأثر، أنزلت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أحدث مركبة لها باسم “برسيفيرنس” أي المثابرة على سطح كوكب المريخ. وما يعرفه العلماء، في الوقت الحالي، هو أن المريخ يستمد لونه الأحمر من أوكسيد الحديد، لكنهم لا يعرفون على وجه التحديد سبب حدوث هذا الأمر.

وأشارت التقديرات العلمية إلى أن عمر المريخ يناهز 4.5 مليار سنة، وفي ذلك الزمن السحيق، تشكلت المواد الموجودة على سطح الكوكب. وأوضح العلماء، أن الأرض التي نعيشُ فوقها احتوت الحديد وامتصته على الأرجح، لأن الجاذبية قوية على كوكبنا، أما في المريخ، فالأمر مغاير تماما.

وتتضاءل الجاذبية في المريخ، ولهذا السبب، ظل الحديد وهو يحوم حول كوكب المريخ ويغطيه حتى يومنا هذا. ويبدي كثير ملاحظات وهي أن الحديد ليس أحمر اللون، ولذلك، فإن التفسير هو تعرضه للأكسدة أو للصدأ.

وبما أن هذا الكوكب ليس له مجال مغناطيسي فإنه لم يكن محميا من رياح الشمس، وهذا الأمر أدى به إلى فقدان الغلاف الجوي.