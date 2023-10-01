من ضمنها "آمين".. كلمات كانت تمنع منشوراتك من الانتشار على منصة إكس!

أشار بعض المستخدمين منصة إكس X، بما في ذلك مؤسسة مجموعة حسابات Libs of TikTok، تشايا رايشيك، إلى إن بعض الكلمات تحجب مكاسب المنشورات لأنها تمنع الإعلانات تلقائيًا من الظهور في الردود، ما لفت انتباه إيلون ماسك، الذي قال إنه سيصلح المشكلة، وفقاً لما تقله موقع “فوربس”.

وفي سلسلة من المنشورات يوم الخميس، اختبرت رايشيك ما إذا كانت الإعلانات ستظهر في ردود المنشورات التي تحتوي على كلمات معينة، التي قد تكون مثارًا للخلاف السياسي.

نشرت رايشيك قائمة كاملة من الكلمات التي زعمت أنها تحرم منشوراتها من التداول، وتضمنت كلمات مثل الإباحية، والأبرياء، والشرطة، والقبيح، وآمين.

نشرت رايشيك يوم الجمعة منشورًا يحتفل بأن العديد من الكلمات قد أصلحت وعادت للربحية، وشكرت ماسك على إصلاحه لهذه القضية.

كان ماسك قد صرح منذ فترة طويلة أن هدفه هو جعل منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، ملاذًا لحرية التعبير، إذ قال ماسك، الذي يعتبر نفسه “مؤيدًا لحرية التعبير المطلقة”، إنه اشترى منصة التواصل الاجتماعي لإنشاء منتدى “يمكن خلاله مناقشة مجموعة واسعة من المعتقدات بطريقة صحية”.

يقول النقاد إن تصرفات ماسك تناقض أهداف حرية التعبير التي يزعم أنه يدافع عنها.

في ديسمبر/ كانون الأول على سبيل المثال، تم تعليق حسابات العديد من الصحافيين الذين كتبوا عن ماسك فجأة، بالإضافة إلى حساب منصة التواصل الاجتماعي المنافسة “ماستودون”، واتهمهم بمشاركة معلومات حول مكان وجوده، (وسرعان ما أعيدت الحسابات).

كذلك اتهم الزعماء اليهود ماسك بتمكين معاداة السامية على المنصة، مثل إعادة الحسابات المحظورة سابقًا المرتبطة بالنازيين الجدد والحركات المعادية للسامية، على الرغم من أن ماسك نفى أن المنصة لديها مشكلة معاداة السامية.