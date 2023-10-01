مواصفات الحاسوب اللوحي الجديد Pixel Tablet من غوغل

كشفت شركة غوغل الأمريكية مؤخراً بإطلاق حاسوبها اللوحي الجديد Pixel Tablet، الذي تم تصميمه ليكون جهازاً عملياً بمواصفات قوية ووظائف متعددة، إلى جانب أنه يتمتع بواجهات تشغيل سلسة، والتي تسهل عملية التحكم بالأدوات والتطبيقات.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن حاسوب Pixel Tablet يمتاز بإمكانية تقسيم الشاشة أثناء الاستخدام، بهدف إنجاز أكثر من مهمة في نفس الوقت، أو لتصفح الإنترنت وتشغيل بعض التطبيقات.

ويأتي الحاسوب بهيكل أنيق متين محاط بإطار من الألومنيوم، كما أنه محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وهو يحمل شاشة متطورة من نوع IPS LCD، والتي يبلغ مقاسها 10.95 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 2560/1600 بيكسل.

وصممت غوغل جهازها الجديد ليكون قابلاً للاقتران بسهولة بالمساعدات المنزلية الذكية الخاصة بها، حيث قامت بتزويده بملحقات مغناطيسية تتيح تثبيته على المساعد الذكي بشكل أنيق، حتى يعمل الجهازان كجهاز ذكي واحد.

ويعمل Pixel Tablet بنظام تشغيل Android 13، وتم دعمه بمعالج Google Tensor G2 المطور، ومعالج رسوميات حديث من نوع Mali-G710 MP7، كما تم تزويده بذواكر وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 128 و256 غيغابايت.

وجهزت غوغل حاسوبها اللوحي بكاميرات أمامية وخلفية بدقة 8 ميغابيكسل، ومنفذ USB Type-C 3.2، إلى جانب بوصلة إلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع، إضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 7020 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع بقدرة 15 واطاً.