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مواصفات السماعات اللاسلكية Airdopes Flex 454 ANC

منذ ساعة واحدة
سماعات Airdopes Flex 454 ANC

سماعات Airdopes Flex 454 ANC

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سماعة Airdopes Flex 454 ANC من boAt هي أحدث إضافة إلى سلسلة Airdopes من سماعات الأذن اللاسلكية. ويعد اهم ما يميز Airdopes Flex 454 ANC هو مزيجها من الأسلوب والوظيفة والمستوى الجيد من العزل.

فبفضل تصميمها داخل الأذن ومشغلات 10 ملم، تعد سماعات الأذن هذه بتجربة استماع غنية. لكن الميزة البارزة الحقيقية هي تقنية Signature Sound الخاصة بشركة boAt مع أوضاع Adaptive EQ، مما يوفر تجربة صوتية غامرة.

لن تمثل الضوضاء مشكلة مع تقنية عزل الضوضاء النشطة (ANC)، والتي يمكنها التخلص من عوامل التشتيت بما يصل إلى 32 ديسيبل. تتميز سماعات الأذن أيضًا بتقنية ENx رباعية الميكروفون، مما يضمن جودة مكالمات واضحة تمامًا.

وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى أن تدوم سماعات الأذن الخاصة بهم لوقت طويل، توفر Airdopes Flex 454 ANC وقت تشغيل إجمالي مثير للإعجاب يصل إلى 60 ساعة.

علاوةً على ذلك، فهي تدعم الشحن السريع: 10 دقائق فقط من الشحن يمكن أن تمنحك ما يصل إلى 240 دقيقة من التشغيل.

تمتلئ سماعات الأذن هذه بميزات مثل الكشف داخل الأذن والوضع المحيطي والاتصال متعدد النقاط. كما أنها حاصلة على تصنيف IPX5 لمقاومة الماء، لذا يمكنك ارتدائها أثناء التمرينات دون قلق.

تشمل المواصفات تقنية Bluetooth v5.3 وعناصر التحكم باللمس وزمن الوصول المنخفض الذي يبلغ 60 مللي ثانية في وضع BEAST والشحن من النوع C.

تأتي Airdopes Flex 454 ANC بسعر تمهيدي قدره 1999 روبية في الهند، وهي متوفرة باللونين الأسود والأبيض.

ستتوفر سماعات الأذن هذه على Amazon.in وFlipkart بدءًا من 20 سبتمبر.

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