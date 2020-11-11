مواصفات الهاتف الجديد Galaxy A52 5G من سامسونغ

تسعى شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ لانتاج هواتف ذكية متطورة بأسعار مناسبة .

وأطلقت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ هاتفها الذكي ”Galaxy A51″ في ديسمبر العام الماضي، وهو أحد أكثر الهواتف شعبية في عام 2020 وتبعه نظير5G في أبريل من هذا العام، اليوم، لدينا أول تسريب كبير لجهاز “ Galaxy A52 5G“ الجديد من سلسلة ”A50“.

ووفقاً للتسريبات الجديدة، سيعمل الهاتف بوساطة معالج Snapdragon 750G ثماني النواة مسجّل بتردد أساسي 1.8 غيغا هرتز، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايت، ويشار إلى أن الهاتف سيأتي في نسختين وهم “ LTE“، و“5G“.

ووفقاً لموقع “ GalaxyClub“، من المتوقع أن يصل الهاتف بمجموعة ألوان وهي الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالي، مع كاميرا خلفية رباعية وتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميغابكسل وعدسة ماكرو بدقة 8 ميغابكسل، ولا تزال بقية العدسات غير معلومة التفاصيل.

ووفقاً لتسريبات سابقة، من المتوقع أن تعلن سامسونغ عن هاتف “ A52″ في بداية العام المقبل، مع بعض التوقعات الضعيفة التي تشير إلى طرحه نهاية هذا العام.

وبحسب ما ورد، تعمل سامسونغ أيضًا على طراز Galaxy A32 5G الهاتف منخفض التكلفة مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وعدسة بزاوية عريضة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكروا بدقة 8 ميغابكسل ومستشعر عمق 2 ميغابكسل، بالإضافة إلى نفس خيارات الألوان الأربعة المذكورة في هاتف “ A52″ .