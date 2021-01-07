مواصفات رائدة.. تعرف إلى أحدث أعضاء حواسيب جالاكسي من سامسونج

طرحت شركة سامسونج اليوم Galaxy Chromebook 2، وهو أحدث عضو في عائلة حواسيب جالاكسي.

وأصبحت سامسونج منذ عام 2011 رائدة في سوق أجهزة كروم بوك، حيث وجدت طرقًا جديدة للارتقاء بتجربة نظام التشغيل Chrome.

ويمثل جهاز Galaxy Chromebook المتميز قفزة رائدة إلى الأمام، ويعتمد جهاز Galaxy Chromebook 2 من فئة اثنان في واحد على هذا الإرث، ويجلب الميزات الرائدة من سابقه بسعر يسهل الوصول إليه.

ويتميز Galaxy Chromebook 2 بصفته جهاز كروم بوك الاول في العالم المزود بشاشة QLED، إلى جانب العتاد الموثوق، والتكامل السلس في نظامي جالاكسي وجوجل.

ويمثل الحاسب الجديد خيارًا آخر عالي الأداء للمستخدمين الذين يحبون مرونة نظام التشغيل Chrome.

واكتسبت أجهزة كروم بوك لسنوات سمعة طيبة باعتبارها الدعامة الأساسية للفصول الدراسية، وهي مناسبة للمهام الأساسية، مثل: تصفح الويب ومعالجة الكلمات.

وينتقل خط Galaxy Chromebook تجربة جوجل إلى آفاق جديدة، مما يوفر إمكانات ترفيهية غامرة تتيح لك القيام بالمزيد مع نظام التشغيل Chrome.

وينتج الجهاز أكثر من مليار لون مختلف، بحيث تنبض كل صورة مرئية عبر شاشته بالحياة، ومع الصوت الذكي AMP – الذي يعمل بصوت أعلى بنسبة 178 في المئة من مكبر الصوت العادي – يضعك الصوت ضمن Galaxy Chromebook 2 في قلب الحدث.

ويأتي Galaxy Chromebook 2 مزودًا بعتاد يمكنك الاعتماد عليه، إذ إنه مدعوم بمعالج من إنتل، إلى جانب إمكانات Wi-Fi 6 الفائقة السرعة، ويتيح لك الحاسب القيام بالمهام المتعددة بسهولة.

وبفضل لوحة المفاتيح الشبكية الجديدة تمامًا مع أغطية المفاتيح الأوسع والإضاءة الخلفية الساطعة، فلن تقلق بشأن الأخطاء المطبعية وذلك بغض النظر عن الوقت من اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحاسب يدعم إضافة أي قلم من الأقلام الداعمة للمبادرة العالمية USI، وبفضل عمر البطارية الذي يدوم طويلاً، يمكنك الاستمرار في العمل أينما تشاء ، دون الحاجة إلى البحث عن منفذ لشحن الجهاز.

وقالت سامسونج: نشأ العديد من الأطفال على استخدام أجهزة كروم بوك في المدرسة، ومع دخولهم سوق العمل وتطور احتياجاتهم، فإنهم يبحثون عن أجهزة متميزة وقوية يمكنها الارتقاء بالتجربة، وقد صممنا Galaxy Chromebook 2 مع وضع هؤلاء المستخدمين في الاعتبار.

ويبدأ سعر الجهاز المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل Chrome OS من 549 دولار، ومن المفترض أن يصل في وقت لاحق من هذا الربع، وهو مزود بشاشة بقياس 13.3 إنشًا وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4/8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64/128 جيجابايت.