مواصفات رائعة.. سوني تطلق سماعات Linkbuds S WF-lS900N مع ميزة عزل الضوضاء

أطلقت شركة سوني اليابانية سماعات LinkBuds S WF-LS900N اللاسلكية وهي أحدث طراز لها من سماعات الأذن اللاسلكية في السوق الهندية.

وتقول الشركة اليابانية أن هذه السماعات أصغر وأخف سماعات لها، والتي تأتي مزودة ببعض المواصفات الرائعة.

قامت الشركة اليابانية بتصنيع أحدث طراز LinkBuds S باستخدام الألمنيوم المعاد تدويره، وتأتي العبوة خالية من البلاستيك لتقليل التأثير على البيئة.

تزن سماعات الأذن هذه 4.8 جرامًا فقط، مما يجعلها حقًا أخف وأصغر سماعات عزل ضوضاء من العلامة التجارية. وتوفر السماعة ميزة عزل الضوضاء مع صوت Hi-Res.

ولقد صرحت الشركة أن سماعات الأذن WF-LS900N تتميز بعزل الضوضاء الفائق، والذي يزيل ضوضاء الخلفية ووضع الصوت المحيط الذي يسمح بالاستماع إلى محيطه.

تتميز سماعات الأذن بتصميم داخل الأذن مع عمر بطارية إجمالي يصل إلى 20 ساعة. وهي توفر ما مجموعه ست ساعات من تشغيل الصوت دون انقطاع مع تشغيل ANC، مع 14 ساعة أخرى بالحافظة.

تدعم سماعات الأذن الجديدة من سوني أيضًا الشحن السريع، مما يعني أن خمس دقائق فقط من الشحن يمكن أن توفر ما يصل إلى ساعة من تشغيل الموسيقى. من ناحية أخرى، يمكن شحن حافظة الشحن بالكامل في غضون ساعتين.

الجدير بالذكر أن الشركة تروج لسماعات الأذن الجديدة هذه بعنوان “Noise Off”، وهذا يلمح بشكل أساسي إلى قدرة LinkBuds S الجديدة على التبديل تلقائيًا بين وضع ANC ووضع الصوت المحيط عندما يبدأ شخص ما في التحدث إليهم.

تشمل الميزات الأخرى اتصال Bluetooth 5.2 وميزة الاقتران السريع من جوجل ومعالج V1 المدمج لتحسين عزل الضوضاء وجودة الصوت.

ستكون WF-LS900N متاحة للشراء في الهند بسعر 16990 روبية هندية. تقدم الشركة أيضًا استرداد نقدي بقيمة 3000 روبية هندية لبطاقات الخصم والائتمان الخاصة بالبنوك المختارة أيضًا، على الرغم من أن هذا العرض ساري فقط في الفترة من 21 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. تتوفر Link Buds S الجديدة من سوني بثلاثة ألوان؛ الأسود والأبيض والبيج.