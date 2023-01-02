الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مواصفات رائعة.. Fire Boltt تكشف عن أحدث إصداراتها من الساعات الذكية

منذ 24 دقيقة
الساعة الذكية "Fire Boltt Rocket"

الساعة الذكية "Fire Boltt Rocket"

التقنية بلا حدود
A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة Fire Boltt الهندية عن إطلاق أحدث إصداراتها من الساعات الذكية “Fire Boltt Rocket” المتميزة بتصميم يحاكي Apple Watch Ultra.

تتميز ساعة Fire Boltt Rocket الذكية بحجم شاشة 1.3 إنش، وجودة عرض HD، كما يتميز وجه الساعة الذكية بتصميم دائري، وتأتي بزر في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية، أيضاً تنطلق الساعة الذكية بمعايير IP67 لمقاومة الماء والغبار.

وتدعم Fire Boltt Rocket رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، كما تدعم متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم أكثر من 100 نمط رياضي.

أيضاً تدعم الساعة الذكية متابعة نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، ومتابعة عدد خطوات المستخدم، والمسافة التي يقطعها، ونسبة السعرات الحرارية التي يتم حرقها.

وتأتي Fire Boltt Rocket بمكبر صوتي مدمج وميكرفون، وتدعم إجراء المكالمات عبر الإتصال بالهاتف بتقنية البلوتوث، وتدعم الساعة الذكية مساعد جوجل الرقمي، ومساعد Siri، وتدعم ميزة الإشعارات الذكية.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Fire Boltt Rocket بألوان الفضي والرمادي، والأسود، والذهبي الوردي إلى جانب اللون الذهبي.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تلسكوب هابل الفضائي
    قبل أن يسقط ويحترق.. ناسا تتحرك لإنقاذ تلسكوب هابل الفضائي
    ساعة آبل
    ساعة آبل تعد مؤشرا صحيا للتنبؤ بحالات الإجهاد
    تطبيقات خبيثة- تعبيرية
    تحذير أمني من تطبيق يستولي على معلوماتك المصرفية

    الأكثر قراءة

    علم مصر
    فيديو فاضح بوضح النهار وأمام المارة بين شاب وفتاة في مصر
    رونالدو وميسي
    مباراة للتاريخ.. مواجهة "مفاجئة" بين رونالدو وميسي في السعوديّة
    نادي النصر السعودي
    نادي النصر يبدأ بجني أرقام عالمية حتى قبل أي مباراة لـ "رونالدو"