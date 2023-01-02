مواصفات رائعة.. Fire Boltt تكشف عن أحدث إصداراتها من الساعات الذكية

أعلنت شركة Fire Boltt الهندية عن إطلاق أحدث إصداراتها من الساعات الذكية “Fire Boltt Rocket” المتميزة بتصميم يحاكي Apple Watch Ultra.

تتميز ساعة Fire Boltt Rocket الذكية بحجم شاشة 1.3 إنش، وجودة عرض HD، كما يتميز وجه الساعة الذكية بتصميم دائري، وتأتي بزر في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية، أيضاً تنطلق الساعة الذكية بمعايير IP67 لمقاومة الماء والغبار.

وتدعم Fire Boltt Rocket رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، كما تدعم متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم أكثر من 100 نمط رياضي.

أيضاً تدعم الساعة الذكية متابعة نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، ومتابعة عدد خطوات المستخدم، والمسافة التي يقطعها، ونسبة السعرات الحرارية التي يتم حرقها.

وتأتي Fire Boltt Rocket بمكبر صوتي مدمج وميكرفون، وتدعم إجراء المكالمات عبر الإتصال بالهاتف بتقنية البلوتوث، وتدعم الساعة الذكية مساعد جوجل الرقمي، ومساعد Siri، وتدعم ميزة الإشعارات الذكية.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Fire Boltt Rocket بألوان الفضي والرمادي، والأسود، والذهبي الوردي إلى جانب اللون الذهبي.