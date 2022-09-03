مواصفات لاب توب أسوس القابل للطي

كشفت شركة ASUS عن لابتوبها الجديد من طراز Zenbook 17 Fold الذي يمتلك شاشة OLED كبيرة وقابلة للطي.

ويتميز اللابتوب الجديد بحجم شاشة كبير يصل حتى 17 إنش فيما يشغل مساحة كما لو أنه يمتلك شاشة 12 إنش عند حمله، ويبلغ سعره نحو 3500 دولار .

صيحة القابلة للطي

بعد أن باتت الهواتف القابلة للطي هي المجال الأحدث والأكثر إثارة في مجالها، يبدو أن الأمور تسير نحو اللابتوبات قابلة للطي أيضاً.

وكشفت شركة أسوس عند أحدث لابتوباتها من الفئة فائقة الخفة والمصممة للعمل من أي مكان بسهولة (ASUS Zenbook 17 Fold).

وأهم ما يميز اللابتوب الجديد هو كونه يمتلك شاشة قابلة للطي تسمح بتصغير حجمه إلى حد بعيد، حيث لا يتجاوز حجم الجهاز وهو مطوي حجم أي لابتوب عادي بقياس 12.3 إنش فقط. ويمنح هذا التصميم تعدد مهام واستخدامات على مستوى غير مسبوق مع كون الجهاز كبيراً كفاية ليقدم إنتاجية عالية للغاية مع الاحتفاظ بحجم صغير ليكون قابلاً للحمل في أي مكان بسهولة.

ومن بين مزايا اللابتوب الجديد أنه يدعم الإدخال باللمس، أو عبر لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة، كما أنه قابل للاستخدام مع كيبورد ولوحة لمس ASUS ErgoSense التي تتصل بتقنية Bluetooth وتعمل معه بسلاسة تامة.

ومع مواصفات مثل معالج Intel Core i7 من الجيل 12 بالإضافة إلى 12GB من ذاكرة الوصول العشوائي و1TB من مساحة تخزين SSD التي تدعم تقنية PCIe 4 فائقة السرعة، فاللابتوب يمتلك قدرات أكثر من كافية لأداء المهام اليومية والمتنوعة.