مواصفات مفاجئة.. إليكم أبرز خصائص "Honor Magic5" المرتقب

تستعد شركة “Honor” الصينية لإطلاق هاتفها Honor Magic5، والذي سيكون مصحوباً بمواصفات مميزة على صعيد الكاميرا، وعمر البطارية.

حيث كشفت أحدث التسريبات أن هاتف Honor Magic5 بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، كما يدعم الشحن بقدرة 100W.

كما أكدت التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أن Honor تستعد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة.

ولقد جاء هاتف Honor Magic4 Ultimate بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، إلا أنه لا يضم مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل.

بينما يأتي Honor Magic5 بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، كما يدعم معدل أعلى في التحديث، مع دقة عرض 1220 بيكسل أو 1.5K، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يضم شاشة منحنية.

من جانب أخر يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي الهاتف في الفئة المميزة في هواتف الأندوريد، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار لاحقاً.