مواصفات مميزة.. تعرف إلى آخر تسريبات هاتف ASUS Zenfone 8 Mini

تستعد شركة Asus للإعلان الرسمي عن سلسلة Zenfone 8 في حدث يعقد في 12 من مايو، واليوم تسلط أحدث التسريبات الضوء على هاتف Zenfone 8 Mini.

رصد هاتف Zenfone 8 Mini في تسريبات مصورة نشرت على تويتر عبر Mukul Sharma، ولقد أكدت التسريبات على أن هاتف Zenfone 8 Mini يأتي بشاشة E4 AMOLED بحجم 5.9 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Zenfone 8 Mini بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم الشاشة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

كما يأتي الهاتف بقياسات 148 في 68.5 في 8.9 مم، ووزن 169 جرام، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

ويضم هاتف Zenfone 8 Mini بطارية بقدرة 4000 mAh، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي Sony IMX686 في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، في إعدادات ثلاثية للكاميرة تتضمن أيضاً مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر macro.

كما تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Zenfone 8 Mini بتصميم منبثق، أيضاً أكدت التسريبات على أن الهاتف يضم 3 من الميكروفونات، مع تقنية OZO في الصوتيات، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي خلال أيام.