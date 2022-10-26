الخميس 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مواصفات مميزة.. تعرف على سماعة Sony LinkBuds UC اللاسلكية

منذ ساعة واحدة
شركة سوني

شركة سوني

التقنية بلا حدود
A A A
طباعة المقال

كشفت شركة سوني اليابانية (الأربعاء 26-10-2022) بشكل رسمي عن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية المميزة.

وتشمل إصدرات سوني المميزة، سماعة Sony LinkBuds UC اللاسلكية، وأيضاً LinkBuds S.

ينطلق الجيل الجديد من سماعات LinkBuds اللاسلكية من سوني بمعايير تتوافق مع Microsoft Teams، ويختلف إصدار LinkBuds UC عن إصدار الشركة الذي قدم في بداية هذا العام في ميزة مستقبل USB الذي يقدم من سوني في محتوى الصندوق، والذي يدعم الإتصال بأجهزة الحاسب لدعم المستخدم بميزة تعيين إيماءات عبر تطبيق Sony Headphones Connect للتحكم في السماعة اللاسلكية.

وتؤكد سوني في إعلانها على إمكانية تلقي المكالمات أو كتم الصوتيات أو إلغاء كتم الصوتيات وأيضاً رفع اليد افتراضيا في اجتماعات Teams وذلك عبر الإيماءات، ومن المقرر أن تتوفر Sony LinkBuds UC بسعر 250 دولار.

أيضاً أطلقت سوني سماعة LinkBuds S Earth Blue المصممة من مواد معاد تدويرها، وتأتي السماعة اللاسلكية بسعر 200 دولار تقريباً.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار شركة آبل
    كورونا
    كورونا يضرب أكبر مصنع لهواتف آيفون
    شعار غوغل
    تراجع أسهم غوغل بسبب إعلانات يوتيوب
    إنستغرام
    ميزة جديدة من إنستغرام.. إضافة أغنية إلى ملفك الشخصى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"
    شيرين عبد الوهاب
    هل دخلت شيرين في غيبوبة ؟.. اليكم التفاصيل
    فيديو.. امرأة مفقودة عُثر عليها في بطن ثعبان ضخم في إندونيسيا