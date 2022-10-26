مواصفات مميزة.. تعرف على سماعة Sony LinkBuds UC اللاسلكية

كشفت شركة سوني اليابانية (الأربعاء 26-10-2022) بشكل رسمي عن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية المميزة.

وتشمل إصدرات سوني المميزة، سماعة Sony LinkBuds UC اللاسلكية، وأيضاً LinkBuds S.

ينطلق الجيل الجديد من سماعات LinkBuds اللاسلكية من سوني بمعايير تتوافق مع Microsoft Teams، ويختلف إصدار LinkBuds UC عن إصدار الشركة الذي قدم في بداية هذا العام في ميزة مستقبل USB الذي يقدم من سوني في محتوى الصندوق، والذي يدعم الإتصال بأجهزة الحاسب لدعم المستخدم بميزة تعيين إيماءات عبر تطبيق Sony Headphones Connect للتحكم في السماعة اللاسلكية.

وتؤكد سوني في إعلانها على إمكانية تلقي المكالمات أو كتم الصوتيات أو إلغاء كتم الصوتيات وأيضاً رفع اليد افتراضيا في اجتماعات Teams وذلك عبر الإيماءات، ومن المقرر أن تتوفر Sony LinkBuds UC بسعر 250 دولار.

أيضاً أطلقت سوني سماعة LinkBuds S Earth Blue المصممة من مواد معاد تدويرها، وتأتي السماعة اللاسلكية بسعر 200 دولار تقريباً.