الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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مواصفات هاتف سامسونغ الجديد Galaxy A04

منذ 9 دقائق
هاتف Galaxy A04

هاتف Galaxy A04

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كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الذكي Galaxy A04 الجديد.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهازها الجديد من الفئة الأساسية يمتاز بكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابيكسل وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 8 جيجابايت وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

باقة التجهيزات التقنية

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة قياس 6.5 بوصة تعمل بدقة الوضوح x 720 1600 بيكسل، وتظهر بالجانب الأمامي فتحة الكاميرا الأمامية وحافة سفلية عريضة، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيسكل مع مستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تجهيزه بكاميرا رئيسية بمستشعر جديد بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ويتوافر هاتف سامسونغ Galaxy A04 الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة من 32 إلى 128 جيجابايت، ويمكن زيادة السعة التخزينية حتى واحد تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

مواصفات البطارية

ويدعم الهاتف الذكي الجديد من سامسونغ تقنية الواي فاي Wi-Fi 5 (802.11ac) وتقنية البلوتوث 5.0 مع توافر بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويتم توريد الهاتف الذكي بنظام One UI 4.1 الذي يستند إلى إصدار جوجل أندرويد 12، ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية عن موعد طرح هاتفها الذكي Galaxy A04 الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.

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