مواصفات هاتف هواوي P60 Pro الفاخر

تتميز شركة هواوي بتقديم الابتكارات التكنولوجية الجديدة، ولكنها ركزت في هاتفها الذكي P60 Pro الجديد على الجوانب التصميمية؛ حيث يأتي الموديل الفاخر باللون “Rococo Pearl” للتمتع بمظهر متفرد، وذلك من خلال وضع طبقة من عرق اللؤلؤ تحت السطح الزجاجي على الجانب الخلفي.

ولا تقتصر مزايا الهاتف الذكي الجديد على الجوانب التصميمية فحسب، بل إنه يستقر في اليد بصورة جيدة ويتناسب مع الاستخدامات اليومية بشكل كامل، ويأتي الهاتف الذكي الفاخر الجديد في جسم مقاوم للغبار ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP68، فضلا عن أن الجانب الخلفي للهاتف الذكي غير حساس لبصمات الأصابع.

واعتمدت الشركة الصينية في شاشة الهاتف الذكي قياس 7ر6 بوصة على زجاج Kunlun، الذي يمتاز بمقاومة وصلابة شديدة، كما أنها تستخدم تقنية LTPO الموفرة في استهلاك الطاقة مقارنة بشاشات OLED التقليدية.

وتتيح تقنية LTPO إمكانية التحكم الديناميكي في معدل تنشيط الصورة من 1 إلى 120 هرتز، وهو ما يعني في حالة الاستعمال العملي أن البطارية تدوم لفترة طويلة، علاوة على إجراء عمليات التمرير في المتصفح بسلاسة، وتظهر الصورة بوضوح تام على الشاشة حتى في ظل البيئات الساطعة.

كاميرا فائقة

وتعتبر الكاميرا الفائقة من أبرز التجهيزات التقنية بالهاتف الذكي P60 Pro الجديد، والتي تم تطويرها دون مساعدة شركة لايكا، شريك هواوي منذ فترة طويلة، ومع ذلك تعد الكاميرا من أفضل الأنظمة المتوفرة في الهواتف الذكية حاليا، وتظهر جودة الصور والفيديو بشكل جيد جدا حتى في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

وبفضل مجال الرؤية الواسع بدرجة كبيرة للكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية فإنه يسهل التقاط موضوعات التصوير، التي تمتد على مساحة كبيرة، علاوة على ظهور التفاصيل بدرجة ممتازة مع تشوش الصورة بدرجة ضئيلة.

وبشكل عام تظهر دقة التفاصيل عالية جدا عبر نطاق الزووم بالكامل، وتتيح إمكانية التقاط صور رائعة لموضوعات التصوير من جميع المسافات، وقامت الشركة الصينية بتعزيز التباين قليلا، مع ظهور الألوان مشبعة جيدا.

وعلى الرغم من أن الهاتف الذكي هواوي P60 Pro يتضمن عدسة 90 ملم فقط، إلا أن العدسة المقربة الرقمية 10x تظهر نتائج مقنعة للغاية.

ولا يقتصر توافر وضع الماكرو في الهاتف الذكي P60 Pro الفاخر الجديد على العدسة واسعة الزاوية للغاية، ولكنه يتوافر مع العدسة المقربة أيضا، وتظهر أهمية هذه الوظيفة عندما لا يرغب المصور في الاقتراب كثيرا من موضوع التصوير.

وبالنسبة لتسجيلات الفيديو فقد تحسنت جودة الهاتف الذكي P60 Pro بصورة ملحوظة مقارنة بالموديلات السابقة؛ حيث تقوم وظيفة التثبيت بمعادلة الاهتزازات بشكل أكثر فعالية، كما يتم تسجيل الألوان بشكل أدق وأكثر طبيعية.

ثلاثة عيوب

وعلى الجانب الآخر ينطوي هاتف هواوي P60 Pro على ثلاثة عيوب؛ فإلى جانب السعر الباهظ تواجه الشركة الصينية منذ مايو 2019 عقوبات حكومية أمريكية تنص على عدم دعم الهواتف الذكية الجديدة لتقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G، وتكتفي فقط بدعم تقنية LTE (4G)، وهو ما يعني أن المعالج الرئيسي ليس جديدا تماما.

وبينما تشتمل أفضل هواتف أندرويد الحالية على معالج كوالكوم Snapdragon 8 من الجيل الثاني مع دعم تقنية الجيل الخامس 5G، يتعين على عملاء هواوي استعمال معالج Snapdragon 8+ من الجيل الأول من العام السابق، وربما لا يحتاج المستخدم حاليا إلى الأداء الفائق لمعالج الجيل الثاني أو تقنية الجيل الخامس 5G، إلا أن هاتف P60 Pro ليس جهازا يلبي المتطلبات المستقبلية للمستخدم.

وبسبب الحظر الأمريكي يتعذر تزويد هواتف هواوي بالبرمجيات الأمريكية؛ حيث لا يسمح لشركة هواوي بتجهيز الهاتف الذكي P60 Pro بالتطبيقات من متجر جوجل بلاي، وإذا رغب المستخدم في شراء هاتف هواوي بسبب الكاميرا الفاخرة، فلابد من التحقق من وجود التطبيقات، التي يحتاجها في متجر هواوي أو متاجر التطبيقات البديلة، وقد تكون بعض التطبيقات، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، متوافرة كتطبيقات ويب يتم استدعاؤها عن طريق المتصفح.

جدير بالذكر أن الهاتف P60 Pro الفاخر يتوفر بإصدار مزود بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت أو بإصدار مزود بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت.