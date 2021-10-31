مواصفات هاتف Google Pixel 6 Pro

أعلنت شركة غوغل الأمريكية، منذ أيام قليلة عن هاتفها الرائد “Google Pixel 6 Pro”، بتقنيات جديدة تصدر لأول مرة بهاتف أندرويد.

ويتميز هاتف غوغل الجديد بوجود كاميرا بدقة فائقة تعتبر الأفضل في هواتف بيكسل.

مواصفات تنافسية

وبحسب موقع Android Police فإن هاتف Google Pixel 6 Pro يأتي بشاشة من نوع OLED مقاس 2400 × 1080، مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وجودة عرض + QHD مع نوتش للكاميرا الأمامية، وشاشة مسطحة أكثر بروزا عند الحواف، ودعم تقنية HDR ، وزجاج للحماية من نوع Gorilla Glass Victus.

ويقدم هاتف Google Pixel 6 Pro مع كاميرا خارقة تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة تليفوجرافية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر يجمع إضاءة أكثر بنسبة 150%، مع ميزة Magic Eraser من Google Photo إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور، وخاصية التقريب البصري بقدرة x zoom4، وتصوير الفيديو بدقة 4K.

ويعمل هاتف Google Pixel 6 Pro بمعالج من تصنيع شركة جوجل نفسها وهو Google Tensor مع نظام حماية يسمى Titan M2 security مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و256 و512 جيجابايت.

ويتميز معالج Google Tensor الموجود في هاتف Google Pixel 6 Pro بترجمة مقاطع الفيديو والرسائل بسرعة من خلال ميزة Live Translate حيث ستكون أكثر ذكاءً في التعرف على أصوات المستخدمين عند استخدام صوتك لكتابة الرسائل وتعديلها وإرسالها.

غوغل تنافس أبل.. هاتف بيكسل 6 بلا شاحن

ويحتوى هاتف Google Pixel 6 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 30 واط، و12 واط من الشحن اللاسلكي، مع فتحة للشحن من نوع USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة، وأعلنت الشركة أن الهواتف لن تأتي بشواحن مضمنة في العلبة.

ويمتاز هاتف Google Pixel 6 Pro بوجود طبقة إضافية من الأمان مع شريحة Titan M2 في الهاتف للحماية من البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية بالإضافة إلى 5 سنوات من التحديثات المستمرة لمعالجة المشكلات التقنية والأمنية.