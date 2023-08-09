مواصفات هاتف HTC Wildfire E Star

كشفت شركة HTC عن هاتفها HTC Wildfire E Star، والذي ينطلق بمعالج Unisoc وشاشة LCD، مع إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف HTC Wildfire E Star بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD+، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Unisoc SC9832E، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Wildfire E Star بمستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي QVGA بدقة (0.08MP).

كما يضم HTC Wildfire E Star بطارية بقدرة 3000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 5W، أيضاً يدعم الهاتف الشحن عبر منفذ USB C.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 إصدار Go، مع مدخل 3.5مم للسماعات، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.