مواصفات هاتف Moto G30 من موتورولا

طرحت شركة موتورولا هاتف Moto G30 المتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة لسعره الرخيص مقارنة بمواصفاته المتطورة.حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاد هذا الهيكل (165.2/75.7/9.1) ملم، ووزنه 200 غ. وجهزته موتورولا بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها “20:9″، ودقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها يعادل 90 هيرتزا.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 662، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايات، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

رغم سعره المنافس الذي لا يتعدى 180 يورو جهز هذا الهاتف أيضا بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

زودته موتورولا بمستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال الخلوي، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا، وذلك بحسب RT