مواصفات هاتف Motorola Razr 2022

أطلقت شركة ماتورلا الهاتف Motorola Razr 2022 في الصين، لكن الجهاز لم يشق طريقه بعد إلى الأسواق الغربية.

وأشارت بعض الصور التي تم تسريبها خلال الأسابيع الماضية، إلى أن الهاتف سيصل قريبا إلى الأسواق الأوروبية، لكن التسريبات الأحدث تتعلق بالسعر.

يتوقع أن يكون سعر الهاتف Motorola Razr 2022 في أوروبا أكثر من 1200 يورو، وفقًا لموقع “gsmarena”.

الأسعار المسربة تبدو كبيرة مقارنة بأسعار الهاتف في الصين، فالإصدار (8/128 جيجابايت) يأتي بسعر 6000 يوان صيني (865 يورو).

بينما الطراز الأعلى (12/512 جيجابايت) سعره 7300 يوان صيني (1050 يورو)، أما طراز (8/256 جيجابايت) فيبلغ سعره 6500 يوان صيني أو940 يورو.

وبالمقارنة مع هاتف Samsung Galaxy Z Flip4 سنجد أن هاتف سامسونج يأتي بسعر أقل من 1100 يورو للنسخة (8/128 جيجابايت) ويصل سعره إلى 1280 يورو للإصدار (8/512 جيجابايت).



يعد Moto Razr 2022 أكثر قدرة من النسخ السابقة مع مجموعة شرائح رئيسية مناسبة (Snapdragon 8+ Gen 1، طراز 2019 يحتوي على Snapdragon 710) وكاميرات أفضل بكثير.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة P-OLED الكبيرة مقاس 6.7 بوصة 144 هرتز في الداخل.