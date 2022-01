مواصفات هاتف Redmi K50 Pro المنتظر

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الجديد تحت علامة Redmi الذي صمم ليكون من بين أكثر الأجهزة الذكية منافسة لهذا العام.

وسيحصل هاتف Redmi K50 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (162.3/73/8.3) ملم وزنه 191غ، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها 3200/1440 بيكسل ترددها يصل إلى 144 هيرتزا.

وسيعمل الهاتف مع شبكات الإنترنت وشبكات 5G بكفاءة عالية بفضل معالج +Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، كما سيحصل على معالج رسوميات Adreno 660.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، ومدعومة بمستشعر TOF 3D، وعسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

كما دعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 55 واطا.

