مواصفات هاتف Sharp AQUOS sense8

كشفت شركة Sharp عن هاتف Sharp AQUOS sense8 الذي ينطلق بتصميم قوي ووزن خفيف 159 جرام، وسعر 333 دولار.

يتميز هاتف AQUOS sense8 بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، بجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة معدل لمس 180Hz.

كما تقدم شارب هذا الإصدار بتصميم مقاوم بالمعايير العسكرية MIL-STD-810H، ومع هذا التصميم القوي يأتي AQUOS sense8 بوزن خفيف 159 جرام، لذا يعد من بين أخف الهواتف الذكية.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وهي سعة كبيرة للبطارية مقارنة بوزن الهاتف الخفيف، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم AQUOS sense8 مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.55، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم ميزة التثبيت البصري.

ويضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، وتقدم Sharp الهاتف بعدد ثلاثة من إختيارات الألوان تشمل الأخضر، والأسود إلى جانب اللون الوردي، على أن يتوفر بسعر 333 دولار.