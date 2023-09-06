مواصفات هواتف غوغل بيكسل 8 المنتظرة

كشفت تسريبات تقنية أن شركة غوغل الأمريكية تعتزم الكشف عن مجموعة هواتفها الذكية الجديدة بيكسل 8، في حدث عالمي سيقام يوم 4 أكتوبر القادم.

وبحسب ما ذكرته التسريبات، فإن شركة غوغل اختارت مدينة نيويورك الأمريكية، من أجل إقامة حدثها التقني القادم، والمتوقع أن يتم فيه الكشف عن العديد من أجهزتها وهواتفها الذكية.

ونقلت التسريبات عن مصادر داخل شركة غوغل، والتي قالت إن هاتف بيكسل 8 برو المنتظر، سيتم تجهيزه بمستشعر درجة الحرارة في الجزء الخلفي، وشاشة متطورة من نوع OLED بدقة QHD+، حيث يبلغ مقاس هذه الشاشة 6.7 بوصة، ولها تردد يعادل 120 هرتزاً.

وسيكون الهاتف الجديد مدعوماً بمعالجات تينسور من الجيل الثالث، التي طورتها شركة غوغل، كما أنه سيضم ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت.

وأشارت المصادر إلى أن هواتف بيكسل 8 الجديدة، ستكون مزودة بمستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 4950 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 27 واطاً، كما أنها هذه الهواتف ستعمل بنظام تشغيل أندرويد 14 الجديد.

وستحمل هذه الهواتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مدعمة بتقنية OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 64 ميغابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميغابكسل، فيما ستأتي كاميرا السيلفي بدقة 11 ميغابيكسل.