مواصفات وسعر هاتف OPPO K10 Vitality الجديد

كشفت شركة أوبو رسميا، عن هاتفها الجديد OPPO K10 Vitality Edition في الصين، بمواصفات فائقة، أهمها شاشة 120 هرتز.

وفقا لموقع gizmochina المختص في الأخبار التقنية، فإن هاتف OPPO K10 Vitality Edition هو الثالث من سلسلة K10 بعد الهواتف الذكية OPPO K10 5G و K10 Pro 5G، التي تم الإعلان عنها في النصف الأول من عام 2022.

ويتم تشغيل هاتفي أوبو K10 و K10 Pro بواسطة شرائح Dimensity 8000 و Dimensity 8100 ، على التوالي، فيما استقرت الشركة المصنعة الصينية على Snapdragon 778G لتشغيل هاتفها الجديد K10 Vitality Edition.

مواصفات وميزات هاتف OPPO K10 Vitality

يحتوي الهاتف على شاشة IPS مقاس 6.59 بوصة توفر دقة Full HD + تبلغ 1080 × 2412 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، ومجموعة ألوان DCI-P3. تحتوي فتحة العرض على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وتضم الكاميرا الخلفية، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مدعومة بواسطة كاميرا 8 ميجابيكسل عريضة للغاية وكاميرا ماكرو 2 ميجابيكسل.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 12 OS و ColorOS 12.1. وللأمان الهاتف يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ويأتي جهاز OPPO K10 Vitality مع 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجا بايت للتخزين المدمج. وللتخزين، يحتوي الهاتف على فتحة بطاقة microSD.

كما يدعم بطارية 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

ويأتي الهاتف مع ميزات أخرى، مثل بطاقة SIM المزدوجة و5 G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.2 و GPS و NFC ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.

سعر OPPO K10 Vitality Edition

الهاتف متاح فقط في تكوين تخزين بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

وفي الصين، يبلغ سعر الهاتف ما يعادل 330 دولار.

يتوافر الهاتف الجديد باللونين الأسود والأزرق.