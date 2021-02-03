موتورولا تبيع 10 آلاف وحدة من هاتفها الذكي Edge S في دقيقتين

أعلنت شركة ”موتورولا“ الأمريكية عن بيع الدفعة الأولى من هاتفها الذكي Edge S المكونة من 10 آلاف وحدة بالكامل في دقيقتين فقط.

وأصدرت الشركة هاتف Edge S الأسبوع الماضي، كأول هاتف يمتلك معالج Snapdragon 870.

وتم إطلاق الجهاز بثلاثة إصدارات للذاكرة، وهي 6/128 غيغابايت، 8/128 غيغابايت و 8/256 غيغابايت، بأسعار تتراوح بين 310 و430 دولارًا.

وبالنسبة للمواصفات، يأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث 90 هيرتز مع تصميم ثنائي الفتحات في المقدمة للكاميرات فائقة الاتساع التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل و 8 ميغابكسل، كما يحتوي على 4 كاميرات في الخلف وبطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن 20 واط.

وتم إصدار Motorola Edge S باللون الأزرق أو الفضي في المتاجر الكبرى عبر الإنترنت في الصين، ومن المقرر أن تبدأ عملية الإصدار الثانية في 9 فبراير.

يُشار إلى أن معالج Snapdragon 870 المتوافق مع الجهاز يتمتع بأعلى سرعة على مدار الساعة مقارنة بالمعالجات الموجودة في الوقت الحالي، وتم بناء المعالج على عملية TSM 7 نانومتر.

وجرى تزويد المعالج الجديد بتقنية 5G، مما يعني توافقه مع النطاق الترددي الأحدث والأسرع بفضل مودم X55 5G المقترن بوحدة معالجة الرسوميات Adreno 650.