موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد Moto G Play

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي Moto G Play، من الفئة المتوسطة بسعر يبلغ 169 دولارا، الذي يعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 12.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد تشتمل على لوحة IPS قياس 5ر6 بوصة وبدقة وضوح 1600 x 720 بيكسل وبنسبة باعية 20:9.

وتعمل الشاشة بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز.

وقالت الشركة، ينبض بداخل جهاز موتورولا Moto G Play الجديد المعالج ميديا تيك Helio G37، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM 3 جيجابايت مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت.

وتعمل كاميرا السيلفي بهاتف موتورولا Moto G Play الجديد بدقة 5 ميجابيكسل بينما تعمل الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى وجود مستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل.

وتبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير ساعة، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 10 وات.

ويعتمد هاتف موتورولا الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 12.

قبل أسابيع، أعلنت موتورولا عن إطلاق إصدار ألوان خاص من الهاتف الذكي Edge 30 Fusion، وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الخاص يمتاز “بلون بانتون للعام” المعروف باسم فيفا ماجنتا Viva Magenta ويأتي بشاشة pOLED منحنية بمعدل تنشيط صورة 144 هرتز ومعالج كوالكوم Snapdragon 888 Plus 5G وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Edge 30 Fusion بلون فيفا ماجنتا على معالج كوالكوم Snapdragon 888 Plus 5G وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويمتاز جهاز موتورولا الجديد بشاشة pOLED قياس 55ر6 بوصة ودقة وضوح 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز.