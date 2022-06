موت النجوم.. أغرب ظاهرة تم رصدها في الكون البعيد

تناوات مجلة علمية الضوء إحدى أغرب الظواهر التي تم رصدها في الكون البعيد، والتي تتحدث عن حالة “موت النجوم”، لكنها أشارت أيضا إلى ما أطلقت عليه تسمية “الأداء الكوني البشع المتمثل بالتهام النجم لأطفاله”، بحسب توصيف العلماء.

واكتشف العلماء نجما قزما على بعد 86 سنة ضوئية، “يمزق نظامه الكوكبي”، في حالة وصفها العلماء بـ”الأداء الكوني البشع لكرونوس وهو يلتهم أطفاله”.

وبحسب المقال المنشور في مجلة “sciencealert” العلمية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يشاهد العلماء هذه الحالة غير المعتادة لشراهة النجم الذي يحمل اسم “G238-44″، حيث يبتلع النجم المادة من جميع الاتجاهات الداخلية والخارجية لنظامه الكوكبي في نفس الوقت حيث بدأ النجم “بالتهام أبنائه” أي نظامه الكوكبي.

This illustrated diagram of the planetary system G238-44 show how white dwarf star is at the center of the action eating asteroids belt. As surprising astronomers

Release Date NASA Telescope:

June 15, 2022

White dwarf star, end_start point evolution star times like our Sun pic.twitter.com/BKMyMZScZQ

— tonynetone (@tonylean) June 16, 2022