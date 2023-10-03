الأربعاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو تكشف سبب فشل أول مهمة روسيّة إلى القمر

منذ 53 دقيقة
إطلاق مركبة فضائية روسية للهبوط على سطح القمر (أرشيفية - رويترز)

إطلاق مركبة فضائية روسية للهبوط على سطح القمر (أرشيفية - رويترز)

A A A
طباعة المقال

كشفت روسيا اليوم الثلاثاء أنّ خللًا في وحدة التحكم على متن أول مركبة فضائية ترسلها إلى القمر كان سببًا في تحطمها على سطحه وفشل المهمة في أغسطس/ آب، وأضافت أنها تدرس تسريع الجدول الزمني لمهمتين أخريين.

وفشلت أول مهمة روسية إلى القمر منذ 47 عامًا في 19 أغسطس/ آب بتحطم المركبة لونا-25، مما بدد آمال موسكو في التفوق على الهند التي هبطت مركبتها الفضائية على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر في 23 أغسطس/ آب.

وقالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوسموس) إن وحدة التحكم تعطلت لعدم إيقاف تشغيل نظام الدفع الذي ظل يعمل لفترة أطول مما كان مقررًا بينما كانت المركبة تندفع نحو القمر.

ويسلط ما حدث الضوء على تراجع القدرات الفضائية لروسيا منذ أيام مجدها خلال المنافسة وقت الحرب الباردة عندما كانت موسكو أول من أطلق قمرًا صناعيًا يدور حول الأرض، وهو سبوتنيك 1، في عام 1957. كما أصبح رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين أول إنسان يصعد إلى الفضاء عام 1961.

وقال يوري بوريسوف رئيس روسكوسموس، إن لجنة تحقيق أتمت فحصها للخلل الذي وقع وتعكف على إعداد تقرير لتقديمه للحكومة.

وأضاف أن روسيا عازمة على المضي قدمًا في برنامجها لاستكشاف القمر. وقال: “علاوة على ذلك، فإننا ندرس إمكان المضي قدما في مهمتي لونا-26 ولونا-27 من أجل الحصول على النتائج التي نحتاجها في أسرع وقت ممكن”.

ولم يحدد رئيس الوكالة موعدًا لأي من المهمتين.

وسبق أن قالت روسيا إن لونا-26 ستكون مهمة مدارية بينما ستكون لونا-27 مركبة هبوط مزودة بمنصة للحفر.

وتحرص روسيا ودول أخرى على تحديد كمية المياه المتجمدة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر والتي يمكن أن تدعم الوجود البشري هناك في المستقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شعار "لينكد إن"
لينكد إن.. أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تسهل عملية البحث عن فرص العمل والتوظيف
للحفاظ على سلامة البطارية لا تصل الحاسوب المحمول بوصلة الكهرباء لفترةٍ طويلةٍ
خطوة بخطوة.. كيف تعرف العمر المتبقي لبطارية الحاسوب المحمول؟
شركة أبل
رفض روسي لطعن أبل على استغلالها وضعها المهيمن في السوق

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
انفجار في أكسفورد
فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء
تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير