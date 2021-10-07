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موسوعة "ويكيبيديا" تتعرض لعطل مفاجئ

7 - أكتوبر - 2021
ويكيبيديا

ويكيبيديا

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تعرضت موسوعة “ويكيبيديا” لأعطال في روسيا. وذكرت بوابة “داون ديتيكتر”، الخميس، أن عددا من مستخدمي “ويكيبيديا” على الإنترنت، شكوا من أعطال أصابت الموسوعة في روسيا.

وأشارت البوابة، إلى أن “رسائل الخطأ بدأت في الظهور مساء، إذ اشتكى 98% من المستخدمين من مشاكل في الموقع، فيما عانى 2% من عدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى الموسوعة”.

وأكدت البوابة، أنه “بناء على خريطة الانقطاع، لوحظت المشاكل في المدن الروسية الكبيرة، بما في ذلك العاصمة موسكو وسانت بطرسبرغ”.

يذكر أن انقطاعا عالميا أصاب وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي، مما أثر على الخدمات الرئيسية مثل “فيسبوك”، و” إنستغرام”، و “واتس آب”، وتم استعادة الوصول إلى هذه الخدمات بعد 6 ساعات فقط.

من جهتها، أشارت مصادر مطلعة، إلى أن “سبب الفشل في عمل المواقع جاء نتيجة تحديث بروتوكول التوجيه الديناميكي”.

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