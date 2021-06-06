موظفو آبل يرفضون العودة إلى العمل من المكتب!

يبدو أن جائحة كورونا ستفرض منهجا جديدا في العمل، فبعد أن فرضت الجائحة على الموظفين العمل من منازلهم للحد من انتشار الوباء، يرفض موظفو شركة آبل العودة إلى العمل من المكتب، بعد انخفاض أعداد المصابين وانتشار اللقاحات المضادة للفيروس.

ويقول الموظفون إنهم يريدون نهجًا مرنًا حيث يمكن لأولئك الذين يرغبون في العمل عن بعد القيام بذلك.

وتقول الرسالة: نود أن ننتهز الفرصة للتعبير عن قلق متزايد بين زملائنا. إن سياسة العمل المرنة عن بعد، والتواصل حولها، قد أجبرت بعض زملائنا على الاستقالة. ويشعر الكثير منا أنه يتعين علينا الاختيار بين عائلاتنا، ورفاهيتنا، أو أن نكون جزءًا من آبل.

آبل لا تشجع العمل عن بعد:

تأتي هذه الخطوة بعد عدة أيام من إرسال تيم كوك ملاحظة إلى موظفي شركة آبل يقول فيها إنهم يحتاجون إلى العودة إلى المكتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس بدءًا من الخريف.

ومثل هذا الأمر تخفيفًا للقيود مقارنة بالثقافة السابقة للشركة. واشتهرت آبل بعدم تشجيع الموظفين على العمل من المنزل قبل انتشار الوباء.

ومع ذلك، فهي لا تزال أكثر تحفظًا مقارنة بعمالقة التكنولوجيا الآخرين. وأخبر كل من تويتر وفيسبوك الموظفين أنه يمكنهم العمل من المنزل إلى الأبد، حتى بعد انتهاء الوباء.

وبالنسبة لبعض العاملين في آبل، فإن السياسة الحالية ليست كافية. وتظهر فجوة واضحة بين كيفية رؤية المديرين التنفيذيين والموظفين في آبل للعمل عن بعد.

وتقول الرسالة: لم نشعر على مدار العام الماضي بأننا غير مسموعين. ولكن في بعض الأحيان تم تجاهلنا بشكل نشط.

وبدأت الرسالة، الموجهة إلى تيم كوك، في قناة سلاك لدعاة العمل عن بعد، التي تضم ما يقرب من 2800 عضو.

وشارك نحو 80 شخصًا في كتابة الرسالة وتحريرها. وفيما يلي الأسئلة المحددة التي حددها الموظفون في الرسالة:

نطلب رسميًا أن تعتبر شركة آبل قرارات العمل المرن عن بعد مستقلة بقدر ما يقرره الفريق.

نريد إجراء مسح قصير متكرر على مستوى الشركة مع عملية اتصال منظمة بشكل واضح وشفافة على مستوى الشركة وعلى مستوى الفريق بحيث تغطي الموضوعات المدرجة في الرسالة.

نطلب رسميًا إضافة سؤال حول تضاؤل ​​الموظفين بسبب العمل عن بعد إلى مقابلات ترك العمل.

نريد خطة عمل واضحة لاستيعاب الإعاقات عبر العمل في الموقع، أو خارج الموقع، أو عن بعد، أو غير ذلك من الأعمال المرنة في الموقع.

نطلب رسميًا نظرة ثاقبة حول التأثير البيئي للعودة إلى العمل الشخصي في الموقع وكيف يمكن للمرونة الدائمة عن بعد والموقع أن تعوض هذا التأثير.