السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
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موعد الإعلان عن هاتف OnePlus Open القابل للطي

منذ 4 دقائق
شعار وان بلس

شعار وان بلس

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كشفت أحدث التقارير عن خطط وان بلس لعقد مؤتمر في 29 من أغسطس لكشف النقاب عن أول إصدارات الشركة القابلة للطي OnePlus Open.

جاءت تقارير من Max Jambor وSmartPrix لتكشف عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن أول هاتف قابل للطي من شركة وان بلس OnePlus Open، على أن ينطلق الحدث من مدينة نيويورك، كما يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن بعض من مواصفات هاتف OnePlus Open القابل للطي الذي يأتي بشاشة خارجية AMOLED بحجم 6.3 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يأتي الهاتف بشاشة داخلية بحجم 7.8 إنش، بمعدل تحديث 120Hz، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر IMX581 بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4800 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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