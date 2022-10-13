موعد جديد لإطلاق صاروخ "أرتيميس 1" إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تحديد موعد جديد لإطلاق صاروخها العملاق إلى القمر ضمن مهمة “أرتيميس 1”.

وكانت ناسا ألغت محاولتين لإطلاق صاروخها في أواخر أغسطس/ آب ثم في أول سبتمبر/ أيلول، بسبب وجود مشاكل فنية، قبل أن تقرر الموعد الجديد في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتمت إعادة الصاروخ “إس إل إس”، الذي يعد أقوى صواريخ ناسا على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي، في سبتمبر/ أيلول، لحمايته من إعصار “إيان” الذي دمر أجزاء من فلوريدا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المقرر أن تفتح نافذة الإطلاق الجديدة ليل 13 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عند الساعة 4,07 بتوقيت جرينتش.

وحددت وكالة الفضاء الأمريكية تاريخين احتياطيين لإطلاق الصاروخ في 16 أو 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يسمح برنامج “أرتيميس” بعودة البشر إلى القمر، ونقل أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى هناك.

وتهدف المهمة إلى التحقق من أن كبسولة أوريون الموجودة أعلى الصاروخ آمنة لنقل طواقم بشرية في المستقبل.

ويتحدد أهم أهداف “أرتيميس 1” في اختبار الدرع الحرارية للكبسولة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، بسرعة تقرب من 40 ألف كيلومتر في الساعة ودرجة حرارة توازي نصف حرارة سطح الشمس.

ويفترض أن تجتاز الكبسولة نحو 1,2 كيلومتر حتى هبوطها في المحيط الهادئ.