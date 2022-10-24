موعد ومميزات سلسلة هواتف Redmi Note 12 من شاومي

من المقرر أن تطلق شركة شاومي الصينية سلسلة Redmi Note 12، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويتوقع تقديم 3 طرز عند الإطلاق.

ستظهر سلسلة Redmi Note 12 لأول مرة مع شرائح MediaTek’s Dimensity 1080 والهواتف التي تتكون منها السلسلة هي Note 12 وNote 12 Pro وNote 12 Pro +.

أكدت شركة شاومي أيضا أن Redmi Note 12 Pro سيحتوي على مستشعر رئيسي بسرعة 50 ميجابايت في الثانية IMX 766 في ملصق منفصل، وهذا المستشعر 1 / 1.56 بوصة، قادر على التقاط ما يصل إلى 2 ميكرومتر اندماج بيكسل.

وستقدم شركة شاومي أجهزة Note 12 وNote 12 Pro وNore 12 Pro + بسرعة 67 وات و120 وات و210 وات، وفقا لموقع “gsmarena”.

ومن المتوقع أيضا أن يحتوي الأخير على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل وشاشة AMOLED منحنية.