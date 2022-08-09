ميتا بلاتفورمس تجمع 10 مليارات دولار في أول طرح للسندات

قالت ميتا بلاتفورمس المالكة لفيسبوك الثلاثاء إنها جمعت عشرة مليارات دولار في أول طرح لها على الإطلاق للسندات بينما تتطلع لتمويل عمليات إعادة شراء للأسهم واستثمارات لإعادة هيكلة نشاطها.

وميتا هي الوحيدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخلو دفاترها من الديون.

وأصدر عمالقة آخرون للتكنولوجيا سندات مؤخرا، ومن بينهم أبل وإنتل اللذان جمعا 5.5 مليار دولار وستة مليارات دولار على الترتيب.

وفي أواخر يوليو تموز، أعلنت ميتا عن توقعات قاتمة وسجلت أول هبوط فصلي على الإطلاق في الإيرادات مع تضرر مبيعات إعلاناتها الرقمية من مخاوف الركود وضغوط المنافسة.