ميتا تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن ‏ترمب!‏

تستعد شركة ميتا لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى فيسبوك، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” ‏عن صحيفة فايننشال تايمز.‏

كان المالك والمدير التنفيذي الجديد لمنصة “تويتر”، إيلون ماسك قد أعلن في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه سيعيد حساب ‏الرئيس السابق دونالد ترمب على موقع “تويتر”.‏

وتم تعليق حساب الرئيس السابق ترمب، بواسطة كلا من شركتي فيسبوك وتويتر في أعقاب تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول ‏الأميركي، حيث قام أنصاره بأعمال شغب وعطلوا المشرعين الذين كانوا يقومون بفرز أصوات الهيئة الانتخابية رسمياً‎.‎

وتأتي تلك الخطوات بعد إعلان ترمب عن حملته الثالثة للبيت الأبيض، فيما يخضع حالياً لتحقيق فيدرالي بسبب تعامله مع وثائق ‏سرية ودوره في جهد هائل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020‏‎.‎