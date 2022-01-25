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ميتا تصنع أسرع كمبيوتر في العالم

منذ ساعتين
شركة ميتا

شركة ميتا

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قالت ميتا الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، إنها تصنع جهاز كمبيوتر خارقا، تعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم بنهاية العمل فيه في منتصف العام الجاري.

وأكدت الشركة في مدونة أن الكمبيوتر الخارق سيفيد الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذيا، وفقا لرويترز.

وقالت الشركة “لن يساعد ذلك فقط على تأمين مستخدمي خدماتنا اليوم فحسب، بل في المستقبل أيضا، لأننا نبني من أجل العالم الافتراضي الكامل (ميتافيرس).”

وقال مارك زوكيربيرغ، الرئيس التنفيذ لشركة ميتا في بيان أصدره: «طورت ميتا ما نعتقد أنه أسرع حاسوب خارق للذكاء الاصطناعي في العالم. إننا نسميه RSC وسيكون مكتملاً في وقت لاحق من هذا العام».

وتظهر الأنباء المركزية المطلقة لأبحاث الذكاء الاصطناعي لدى شركات مثل ميتا. وكانت شركات منافسة مثل ميكروسوفت ونفيديا أعلنتا من قبل عن حواسبها الخارقة للذكاء الاصطناعي، والتي تختلف قليلاً عما يعتقد أن تكون عليه الحواسب الخارقة الاعتيادية.

وسيتم استخدام RSC لتدريب مجموعة من الأنظمة في أعمال شركة ميتا، مثل خوارزميات الإشراف على المحتوى المستخدمة لكشف خطابات الكراهية التي يتم نشرها على فيسبوك وإنستغرام، وكذلك مزايا الواقع المعزز التي ستكون متوافرة يوماً ما في جهاز الواقع المعزز الذي ستصدره الشركة.

ويشير مصطلح ميتافيرس أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.

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