ميتا تطلق ميزات جديدة في "ريلز"

أطلقت شركة ”ميتا“ الأمريكية العديد من الميزات الجديدة التي تستهدف مقاطع الفيديو القصيرة عبر منصتي ”فيسبوك“، و“إنستغرام“، والمعروفة باسم ”ريلز“ (Reels)، وذلك بهدف زيادة التفاعل بين الأشخاص وتعزيز تجربة المستخدمين.

وأعلنت ”ميتا“ عن الميزة التي اعتبرتها الأبرز ضمن حزمة التعديلات الجديدة، وهي توسيع استخدام ملصق ”Add Yours“ ليشمل مقاطع ”ريلز“ على منصتي ”فيسبوك“، و“إنستغرام“.

ومن خلال هذا الملصق، يستطيع المستخدم الرد على مقاطع ”ريلز“ الخاصة بالمستخدمين الآخرين بأسلوبه الخاص فيما يتعلق بموضوع أو ”ترند“ معين.

وكانت ”ميتا“ أطلقت الميزة الأخيرة في ”إنستغرام“ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر خاصية ”القصص“ (Stories) فقط، من أجل تمكين المستخدمين من إنشاء سلاسل ردود أكثر جاذبية فيما بينهم على منصة الصور.

وأوضحت ”ميتا“ في منشور لها، أن توسيع ميزة ملصق ”Add Yours“ إلى ”ريلز“ إلى منصتي ”فيسبوك“، و“إنستغرام“، سيعمل على زيادة عدد مقاطع الفيديو القصيرة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الأشخاص الذين ربما يستخدمون ”ريلز“ للمرة الأولى.

وفي سياق متصل، أطلقت شركة ”ميتا“ أيضا ميزة ”إنشاء فيسبوك ريلز“ (أوCreate a Facebook Reels) بشكل أوتوماتيكي.

والميزة عبارة عن مقاطع ”ريلز“ تم تجميعها من ”قصص فيسبوك“ التي تم مشاركتها سابقا.

وبينت ”ميتا“ في هذا الشأن، أنه تم تصميم الميزة لـ“مشاركة ذكريات المستخدمين المفضلة“ على شكل ”ريلز“، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال الميزة هذه إلى تشجيع المستخدمين على تحويل ”قصصهم“ إلى مقاطع ”ريلز“.

كما تضمن إعلان الميزات الجديد تحسين إحصاءات ”فيسبوك ريلز“، إذ قالت عنها الشركة، إنها تساعد المستخدمين على تحديد مقاطع الفيديو التي تعمل بشكل جيد عن طريق ”مقاييس معينة“؛ مثل ”مدى الوصول“، و“عدد دقائق المشاهدة“، و“متوسط وقت المشاهدة“.

وعلاوة على ذلك، وسعت ”ميتا“ أيضا ميزة ”Reels Remix“ لتشمل أيضا ”فيسبوك ريلز“، بعدما أطلقتها في وقت سابق لـ“إنستغرام“.

وتساعد الميزة صانع المحتوى على ”مزج“ أي مقطع فيديو عام مع المقطع الخاص به.

ومن خلال الميزة، يستطيع المستخدم عرض المقطع المُعدل جنباً إلى جنب مع المقطع الأصلي، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل المقطع المعاد مزجه بعد الانتهاء من المقطع الأصلي.

وعن آخر الميزات المضافة حديثا، طرح عملاق التواصل الاجتماعي أيضا ”إمكانية النشر المتبادل“ لمقاطع ”ريلز“ من ”إنستغرام“ إلى ”فيسبوك“ بسهولة.

وقالت الشركة، إن ”الإضافة الجديدة ستسمح للمبدعين ببناء مجتمعات على المنصتين الرقميتين، وزيادة المشاركة في برامج تحقيق الدخل التي تقدمهما“.

ليس من الغريب أن تركز شركة ”ميتا“ على مقاطع ”ريلز“، خاصة أنها تعد مصدر ربح وفير للشركة في وقت بدأت فيه إيراداتها في الانخفاض.

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ“ميتا“، صرح في وقت سابق، بأن الشركة حققت في الربع الثاني من العام الجاري أكثر من مليار دولار أمريكي من إعلانات ”ريلز“ فقط.

وأوضح أن مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة، زاد بنسبة 30% منذ الربع الأخير.