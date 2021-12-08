ميتا تفتح أبوابها للموظفين وسط تفشي متحور أوميكرون

قررت شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) السماح لموظفيها بالعودة إلى المكتب بعد موعد إعادة فتح مكاتبها في يناير/ كانون الثاني.

وبهذا الإعلان ستكون ميتا أحدث شركة تغيّر خطط إعادة فتح أبوابها وسط تفشي متحور أوميكرون.

ورغم هذا الإعلان فإن ميتا أفادت بأنها ستلتزم بخطتها لإعادة فتح المكاتب في 31 يناير/ كانون الثاني، لكنها ستمنح الموظفين 3 خيارات من بينها العمل عن بُعد بدوام كامل، أو العمل في المنزل لمدة 3 إلى 5 أشهر أخرى من خلال “برنامج تأجيل العودة إلى المكتب للموظفين في الولايات المتحدة وكندا”.

وقال متحدث باسم الشركة إن ميتا قدمت هذه الخيارات المختلفة لمساعدة الموظفين على تحديد “كيف ومتى يعودون إلى العمل” لأنه ليس موقفًا “يناسب الجميع”. ويحتاج جميع الموظفين الذين يدخلون مكاتب الولايات المتحدة إلى تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأعلنت ميتا أن العديد من مكاتبها في الولايات المتحدة مفتوح حاليًا بقدرة استيعابية محدودة، بما في ذلك المقر الرئيسي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 50٪.

وأفاد المسؤولون في الشركة أنهم يراقبون انتشار متحور أوميكرون ويعملون مع الخبراء للتأكد من أن العودة إلى المكتب تتم بأمان. وبلغ عدد موظفي ميتا 68177 شخصًا اعتبارًا من 30 سبتمبر/ أيلول.

خطة ميتا

وأعلنت شركة فيسبوك في أغسطس/ آب أنها ستؤجل خططها لإعادة فتح مكاتبها حتى يناير/كانون الثاني، بسبب تفشي متحور دلتا، الذي كانت أعداده ترتفع في ولايات متعددة في ذلك الوقت. وقد خططت في السابق لإعادة فتح مكاتبها بطاقة استيعابية تبلغ 50٪ في سبتمبر/ أيلول وبالكامل في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت إنها ستسمح لمعظم موظفيها الذين يعملون بدوام كامل بالعمل عن بُعد في يونيو/ حزيران. وفي الأسبوع الماضي، حددت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في كاليفورنيا، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة فيسبوك.

وتم تحديد المتحور الجديد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه “متحور مثير للقلق” بسبب الأبحاث المبكرة التي أظهرت أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة مرة أخرى، الآن في 19 ولاية على الأقل، وفقًا لمديرة مراكز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي.

وكانت شركة جوجل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستؤجل بدء نموذج العمل الهجين الخاص بها في الولايات المتحدة، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 10 يناير/ كانون الثاني.

كما ستؤجل Lyft موعد عودة الموظفين إلى مكتبها، الذي كان من المقرر في فبراير/ شباط، والسماح لموظفيها بالعمل عن بعد، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.