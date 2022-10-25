ميتا تقر بعطل "واتساب".. وتعتذر

أقرت شركة ميتا اليوم الثلاثاء، أنها أصلحت العطل العالمي الذي عرقل إرسال وتلقي الرسائل عبر تطبيق واتساب للمراسلة الفورية.

وقال ناطق باسم ميتا لوكالة “فرانس برس”: “ندرك أن الناس واجهوا مشكلات في إرسال الرسائل عبر واتساب اليوم. لقد حلّينا المشكلة ونعتذر عن أي ازعاج”.

واشتكى مستخدمون تعرض تطبيق “واتساب” لمشاكل في الخدمة صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المستخدمون إن خدمات “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا” عانت من اضطراب جزئي. وأفأدت تقارير بأن المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل على منصة المراسلة.

وفي أول رد فعل من جانبها، أقرت شركة “ميتا” بالأعطال في تطبيق “واتساب”، وأكدت أنها تعمل على حل المشكلة.

واشتكى المستخدمون من خلل تقني، حيث تم توقف إرسال واستقبال الصور والفيديوهات.

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وأصبح “واتساب” تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم بحلول عام 2015، ولديه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم اعتبارًا من فبراير 2020.

ويعمل تطبيق “واتساب” حاليا على الكثير من التغييرات السرية، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.

فبحسب ما أوردته صحيفة “ذا صان” The Sun البريطانية، هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق “واتساب”، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. تشمل، ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)، القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على “واتساب” (تجريبي).

كما تشمل المزايا إتاحة إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية (تجريبي)، وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة (قيد التطوير)، إضافة إلى القدرة على حفظ الرسائل المختفية (قيد التطوير).