ميتا تواجه غرامة "402 مليون دولار" بسبب إعدادات خصوصية الأطفال على انستغرام

غرمت لجنة حماية البيانات الأيرلندية شركة ميتا حوالي 405 مليون يورو (402 مليون دولار) بسبب تعاملها مع إعدادات خصوصية الأطفال على انستغرام.

وبررت اللجنة الإيرلندية قرارها، بأن شركة ميتا انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR).

ووفقًا لتقرير Politico، تعد هذه ثاني أكبر غرامة تخرج من قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، والغرامة الثالثة (والأكبر) التي يتم فرضها على Meta من قبل المنظم.

وأكد متحدث باسم DPC عن هذه الغرامة، وقال إن تفاصيل إضافية حول القرار ستكون متاحة الأسبوع المقبل.

تنبع الغرامة من إعدادات خصوصية تطبيق الصور الشهير على الحسابات التي يديرها الأطفال. كانت DPC تحقق في انستاجرام حول استخدام الأطفال لحسابات الأعمال، مما جعل البيانات الشخصية مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف مرئية للعامة.

وغطى التحقيق أيضًا سياسة انستاجرام الخاصة بالتخلف عن استخدام جميع الحسابات الجديدة، بما في ذلك المراهقين، لتكون قابلة للعرض علنًا.

قال متحدث باسم Meta لـ Politico في بيان: “ركز هذا الاستفسار على الإعدادات القديمة التي قمنا بتحديثها منذ أكثر من عام، وقد أطلقنا منذ ذلك الحين العديد من الميزات الجديدة للمساعدة في الحفاظ على أمان المراهقين وخصوصية معلوماتهم.”

وأضاف: “يتم تعيين حسابهم على الوضع الخاص عند انضمامهم إلى المنصة، لذلك لا يتمكن من رؤية ما ينشره سوى الأشخاص الذين يعرفونهم، ولا يمكن للبالغين إرسال رسائل إلى المراهقين الذين لا يتابعونهم. لقد تعاملنا بشكل كامل مع DPC طوال فترة الاستفسار، ونراجع بعناية قرارهم النهائي “.

تأتي الغرامة، التي لا يزال بإمكان Meta استئنافها، في الوقت الذي تواجه فيه منصة انستاجرام تدقيقاً مكثفاً بشأن تعاملها مع قضايا سلامة الأطفال. فقد أوقفت الشركة العمل على تطبيق Instagram Kids العام الماضي بعد مزاعم المخبرين بأن Meta تجاهلت أبحاثها الخاصة التي تشير إلى أن التطبيق يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية لبعض المراهقين.

ومنذ ذلك الحين، أضاف التطبيق المزيد من ميزات الأمان، بما في ذلك تغيير الإعدادات الافتراضية في حسابات المراهقين إلى خاصة.