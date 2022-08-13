ميزات آمان جديدة لتطبيق Messenger

أعلنت Meta عن بعض الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيق الدردشة Messenger، حيث أكدت الشركة أنها ستجلب قريبًا التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا، وتدعي الشركة أن هذا التحديث الجديد سيوفر أفضل تجربة للمستخدم لتطبيق Messenger.ولعل إحدى الميزات المهمة التي ستظهر قريبًا في تطبيق Messenger هي التشفير التام بين الأطراف، حيث كشفت الشركة أنها بدأت في اختبار ميزة تسمى التخزين الآمن، وستعمل الميزة على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الرسائل وستبقيها آمنة في حالة فقد هاتفك أو إذا كنت ترغب في استعادة سجل رسائلك على جهاز جديد مدعوم، وتضيف الشركة “التخزين الآمن يعني أننا لن نتمكن من الوصول إلى رسائلك، إلا إذا اخترت إبلاغنا بها”.

النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف على Messenger

وسيكون هناك خياران مشفران من طرف إلى طرف للوصول إلى النسخ الاحتياطية: إما إنشاء رقم تعريف شخصي أو إنشاء رمز، وكلاهما ستحتاج إلى حفظه، ويمكنك أيضًا اختيار استعادة محادثات Messenger الخاصة بك عبر الخدمات السحابية لجهات خارجية.

وقالت Meta: “بدأنا في اختبار التخزين الآمن هذا الأسبوع على Android و iOS ، ولكن هذه الميزة ليست متاحة بعد على www.messenger.com أو Messenger لسطح المكتب أو الدردشات غير المشفرة من طرف إلى طرف” في منشور مدونة.

وبصرف النظر عن ميزة التخزين الآمن، أعلنت Meta أيضًا عن بعض الميزات لتطبيق Messenger. قدمت الشركة ميزة أمان تسمى Code Verify. إنه امتداد متصفح ويب مفتوح المصدر متاح على Chrome و FireFox و Microsoft Edge. يتحقق تلقائيًا من صحة الكود عند استخدام ماسنجر عبر الويب، وسيسمح لك هذا بتأكيد فعالية أمان التشفير الشامل لدينا من خلال إظهار أن رمز الويب الخاص بك لم يتم العبث به أو تغييره.