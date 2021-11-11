ميزات بروجيكتور الليزر NEC PE506UL الجديد من شارب

أعلنت شركة شارب اليابانية، عن إطلاق بروجيكتور الليزر NEC PE506UL الجديد بسعر يبلغ 2299 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة اليابانية أن البروجيكتور NEC PE506UL الجديد يعتمد على مصدر ضوء الليزر بدقة الوضوح الفائق 4K، بينما يمتد العمر الافتراضي لعنصر الإضاءة من 20 إلى 30 ألف ساعة.

ويتمتع الجهاز الجديد بدرجة سطوع 5200 لومن، مما يجعله مناسبا للاستخدام في بيئات الإضاءة الساطعة كضوء النهار. وخلال مسافة تتراوح من 80 إلى 1350 سم، يمكن للجهاز عرض صورة من 30 إلى 300 بوصة على الجدران أو الشاشات.

ويمكن أن يتكيف العرض بشكل متغير مع الظروف من خلال وظيفة تصحيح الانحراف الأفقي والرأسي، والتكبير وتحويل العدسة الأفقي والرأسي.

وتبلغ الدقة الأصلية للبروجيكتور1920 × 1200 بيكسل، ويمكنه أيضا عرض محتوى 4K بمعدل 30 هرتز فقط، مع نسبة التباين 3،000،000: 1.

ويشتمل الجهاز على سماعة مدمجة بقدرة 16 وات بالإضافة إلى التوافق مع AMX و Crestron و NaviSet Administrator 2.

كما أنه يشتمل على المنافذ HDMI 1.4b و RJ-45 و RS232 و USB-A و USB-B و VGA.

ويبلغ مستوى الصوت أثناء التشغيل 27 ديسيبل في الوضع الاقتصادي و37 ديسيبل في الوضع العادي.