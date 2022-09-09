ميزات تعليمية من يوتيوب: دورس مجّانية أو مقابل رسوم

ذكرت تقارير لموقع “إن غادجت” أنّ “يوتيوب” سيتيح لمنشئي المحتوى الاستفادة من الميزات التعليميّة، بما في ذلك طريقة تقديم دورات فيديو منظّمة. ولذلك، لن يحتاج المبدعون إلى توجيه معجبيهم إلى مواقع أو تطبيقات أخرى (مثل Masterclass)، حيث يبيعون هذه الأنواع من المواد.

وبحسب “يوتيوب”، تهدف هذه الدورات إلى نقل “خبرات تعليمية منظمة ومعمقة”، وسيتمكن منشئو المحتوى من فرض رسوم على الدورات التدريبية أو تقديمها مجاناً. ولن تحتوي مقاطع الفيديو التي تعد جزءاً من دورة تدريبية مدفوعة على أي إعلانات ويمكن تشغيلها في الخلفية.

ومن المقرر أن تجري دورات تدريبية في البداية خلال العام المقبل في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فقط، بالرغم من أنّ الموقع يخطط لتوسيع الميزة لتشمل المزيد من البلدان في وقت لاحق.

في هذا الإطار، سيطرح “يوتيوب” أيضاً ميزة تسمّى الاختبارات (Quizzes)، لتعزيز المحتوى التعليمي على المنصّة، ولمساعدة الأشخاص الذين يأخذون دورات تدريبية على اختبار معرفتهم. كذلك سيتمكّن منشئو المحتوى من إضافة الاختبار إلى قسم “المجتمع” (Community) الخاصّ بهم، حيث يمكنهم سؤال المشاهدين عن شيء ناقشوه في مقطع فيديو.